Gyorsabbá válik a 3500 kilogramm megengedett össztömeget meghaladó tömegű gépjárművek (C kategória) és az azokhoz kapcsolható nehéz pótkocsikból álló járműszerelvények (CE kategória) vezetését lehetővé tevő jogosítvány megszerzése.

Egész pontosan a jövőben a teherautók vezetésére jogosító C kategóriás jogosítvánnyal egy időben lesz megszerezhető az ahhoz kapcsolt nehézpótkocsiból álló járműszerelvényekre szóló CE kategóriás vezetői engedély – írja közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

A tárcát vezető Lázár János jegyezte rendelet már meg is jelent: ez lehetőséget teremt arra, hogy érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel egy kombinált, C és CE kategóriákat egyszerre magába foglaló tanfolyamot követően – ha, jogszabályban meghatározott kezdő vezetői minősítése a vizsgázónak már megszűnt – a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő C és CE kategóriás vezetői engedélyt egyszerre meg tudjon szerezni.

A korábbiakban a CE kategóriás jogosítványt csak befejezett C kategóriás jogosítvány birtokában lehetett megszerezni, ami a képzési időt hosszabbá tette.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium korábban az autóbuszok vezetésére jogosító D kategóriás vezetői engedélyek megszerzését már ennek megfelelően felgyorsította, és lehetővé tette, hogy a D kategóriás tanfolyamot B kategóriás jogosítvány birtokában is el lehessen kezdeni. Ezt megelőzően a D kategóriás jogosítvány előfeltétele a C kategóriás vezetői engedély volt.

A nagykategóriás jogosítványszerzés gyorsítása segíti a személy- és teherszállítmányozási szektor fejlődését, és jelentős mértékben hozzájárulhat az ágazatban tapasztalt munkaerőhiány csökkentéséhez – érvel a friss változtatások mellett az ÉKM.