A kormány asztalára került szerdán a napelemek ügye is. A friss döntés értelmében csak azokra vonatkozik majd a havi szaldóelszámolás, akik a szeptemberi határidő után adták be igényüket a kiépítésre. Akik korábban nyújtották be, azoknál maradhat az éves elszámolás tíz évig – derült ki a Kormányinfón.

Bízunk abban, hogy Brüsszel sem fog belekötni

– szúrt oda kicsit Gulyás Gergely, miközben emlékeztetett a kormány verziójára, miszerint a változtatás azért volt szükséges, mivel Brüsszel kötelező jelleggel a szaldóelszámolást írt elő.

A jövőre nézve, tehát akik az idei év szeptember 17-ét követően adták be az igényüket a napelem létesítésére, ott kénytelenek vagyunk a brüsszeli szabályokat érvényesíteni.

Ám azoknál, akik már felszerelték a napelemet, ott megmarad a korábbi elszámolás – erősítette meg.

„Ez tehát azt jelenti, hogy mindenki számára, aki már egy ilyen beruházásba úgy fogott bele, hogy azzal számolhatott, hogy 6-8 év alatt ez a beruházás megtérül, annak ezt garantáljuk, és a korábbi elszámolási rend az 10 éven keresztül fennmarad” – összegzett.

Vége a betáplálási stopnak

Január elsejével tudjuk helyreállítani a napelemesek rácsatlakozási lehetőségét – jelentette ki egy kérdésre válaszolva Gulyás Gergely. Azaz megszűnik az eddigi korlátozás, csak kevés területet érint majd továbbra is a korlátozás, ahol a hálózat nincs megfelelő állapotban. Ez nagyjából hét százalék lehet a miniszter szerint. Azt is hangoztatta, hogy

szerinte nincs annál korrektebb árazás, hogy ugyanannyiért veszi az MVM az áramot egy napelemmel előállított magánszemélytől, mint a paksi atomerőműtől.

A portfolio.hu hívta fel rá a figyelmet, hogy az utóbbi egy rendkívül fontos jelzés, mert ezzel az egyik legfontosabb (közelítő) paraméterét árulta el Gulyás Gergely a 2024-től érvényes bruttó elszámolási rendszernek, mégpedig azt, hogy milyen áron táplálhatnak be a háztartások a hálózatba, ha éppen nem tudják elfogyasztani helyben a megtermelt áramot. A lap szerint okkal feltételezhető, hogy egy 13 forint körüli árra utalhatott Gulyás akkor, amikor arról beszélt, hogy egy ilyen átvételi ár a magánszemélyektől korrektnek nevezhető. Ez pedig akár ösztönző is lehet az ilyen beruházásban gondolkodók számára.