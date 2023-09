Gulyás Gergely szerint októberre sem lehetetlen de inkább reális, hogy novemberre már egyszámjegyű lesz az infláció. Decemberre pedig még a legrosszabb forgatókönyv szerint is, hiszen mint mondta, a kormány ezt vállalta. Azonban vannak aggasztó jelek: méghozzá, hogy a benzin- és gázolaj ára magasabb, mint korábban volt.

A kormány ezúttal új felelőst is megnevezett a magyar inflációért, ez pedig nem más, mint Ukrajna.

A rajtuk keresztül haladó csővezetéken ugyanis ötszörös áron tudják ezeket a termékeket behozni, mondta a miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta, ez az egyoldalú ukrán tranzitdíj-emelés minden ajánlásnak ellentmond, csak ez a lépés fél százalékkal növelte az inflációt.

Úgy tűnik, az üzemanyagárak lökhették egekbe az inflációt Nagy Márton szerint mérföldkő, hogy az élelmiszerinfláció augusztusban 20 százalék alá, 19,5 százalékra süllyedt.

Azt is hozzátette, hogy a kormány jövőre 6 százalékos, a jegybank 5 százalékos inflációval számol, ám azért bízik benne, hogy ebben a jegybanknak lesz igaza.

Kérdésként felmerült, hogy mit lép a kormány az emelkedő benzinár ellen. Erre úgy válaszolt, hogy keresnek alternatív forráslehetőségeket. Szerinte erről szólnak azok a tárgyalások is, amelyek az elmúlt másfél- két évben zajlottak, arról szóltak, hogy ne legyen kizárólagos a kitettségünk se keletre, se nyugatra.

Egy másik kérdésre adott válaszból

nem nehéz arra a következtetésre jutni, hogy a kormányoldal találhatott egy kibúvót, már ami a svéd NATO-csatlakozás aláírását illeti.

Gulyás Gergely ugyanis kifejtette, ha valóban igaz az a hír, hogy Svédországban állami iskolában arról mutatnak ismertetőfilmeket arról, hogy Magyarországon romlik a demokrácia állapota, akkor meg fogja kérni Kocsis Máté Fidesz frakcióvezetőt, hogy ezt azért vetítsék majd le a demokratikus úton megválasztott képviselőiknek a parlamenti ratifikáció előtt. Ezzel is sejtetve, hogy mégsem teljesen szilárd a kormányzati álláspont a NATO-bővítés ügyében.

Szóba kerültek az uniós források is, amelyeknek „már régóta jönnie kellene”, a magyar kormány azt reméli, hogy

az Európai Bizottság visszatér a jogszabályokhoz, és utalják a felfüggesztett pénzeket.

Gulyás Gergely szerint minden feltételt teljesítettek, most már a Bizottság térfelén pattog a labda, novemberig kell döntenie, hogy megfelelnek-e a magyar intézkedések.

A miniszteri felvezetésből kiderült, hogy a napelemekről is szó volt a szerdai kormányülésen. A Fidesz-frakció kérésére újraértékelte a korábbi tervét a kormány. Eszerint azoknak, akik a létesítési igényt már korábban benyújtották, vagy már fel is szerelték a napelemeket, tíz éven keresztül marad az éves szaldó. Csak az újonnan igényelt napelemeseknél jön a havi elszámolás.

Most olcsóbb a földgáz a világpiacon, mi lesz a lakossági gázárral? – hangzott el az ATV kérdése. Gulyás válasza szerint

annyi vehető csupán biztosra, hogy decemberig nem változtatnak az árakon.

Szerinte ha az átlag feletti fogyasztók áraiba belenyúlnának, akkor bele kéne az átlag alattiakba is, sőt, ezzel az erővel az áram árába is, ami viszont magasabb, mint korábban. Egy szó, mint száz: mindenki rosszul járna, ha belenyúlna a kormány a rezsicsökkentésbe – zárta rövidre a fejtegetést Gulyás Gergely.