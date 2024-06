Egyre több vállalatvezető ismeri az Európai Unió (EU) karbonsemlegességi céljait. A vállalatvezetők attitűdje továbbra is rendkívül pozitív a fenntarthatósággal kapcsolatban, azonban egyre inkább úgy érzik, hogy az új fenntarthatósági szabályok betartása nehézséget jelent a számukra – derül ki a K&H fenntarthatósági index idei első féléves kutatásából. Az ipari és építőipari cégek is egyre nagyobb figyelmet fordítanak ökolábnyomuk csökkentésére.

Az index jelenleg 38 ponton áll, ami egypontos visszaesést jelent az előző időszakhoz képest, ismertették a pénzintézet sajtótájékoztatóján. Egyedül a fenntarthatóság ügyéhez való hozzáállást tükröző attitűd alindex emelkedett kis mértékben 69 pontról 70-re, minden más alindex csökkent.

Elsősorban a kisebb – 300 millió és 1 milliárd forint közötti árbevételű – cégek attitűdje romlott, a fenntarthatósági érdekében pedig kevesebbet is tettek.

A legmagasabb értékét (56 pontot) a legnagyobb – 4 milliárd forint feletti árbevételű – vállalatok körében mérték a kutatók. Ez a legmagasabb érték a kutatás kezdete, 2022 első féléve óta.

Az ipari cégek körében tovább nőtt és kimagasló (44 pontos) a főindex. A mezőgazdasági cégek némileg korrigálták az előző féléves esést. Ezzel szemben a szolgáltató és kereskedelmi cégek körében szignifikánsan csökkent az index, utóbbiak körében a 33 pont az eddig mért legalacsonyabb ágazati eredmény.

„A cégvezetőknek immár 98 százaléka egyetért abban, a fenntartható működést nem lehet csak költségalapon értékelni” – hangsúlyozta a felmérés eredményeit ismertetve Suba Levente, a K&H fenntarthatósági vezetője. Kiemelte: jószerével valamennyi megkérdezett (93 százalék) egyetért azzal, hogy bármely vállalat hozzá tud tenni a közös fenntarthatósági törekvésekhez.

Tettek vagy elvek?

A cégek szinte mindegyike (93 százaléka) tett már lépéseket a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése érdekében. Hasonlóan magas, (92 százalék) azoknak a cégeknek az aránya, amelyek már csökkentették vagy a közeljövőben csökkenteni kívánják papírfelhasználásukat. Az energiafelhasználásuk a cégek 81 százaléka már csökkentette, vagy ezt be is tervezte – ez az arány némileg alacsonyabb az egy évvel korábbi 86 százaléknál.

Az előző időszakhoz képest érdemben több az ingatlanjaik hőszigetelését elvégző, vagy azt tervező cégek aránya (56 százalék, ami 6 pontos emelkedés). Ugyanakkor némileg alacsonyabb arányban találunk környezetkímélőbb járműveket használókat, illetve a munkatársaik környezetbarát munkába járását támogatókat és csökkent a környezetbarát termékeket fejlesztő cégek aránya is. A vállalatok energiafogyasztásának alig 1 százaléka zöld (vagyis megújuló forrásból származó) energia, és a korábbiakhoz képest kevesebb cég jelezte, hogy már vásárol, vagy tervez vásárolni ilyet.

Hol marad a stratégia?

Változatlanul csak minden hetedik vállalat (14 százalék) rendelkezik írott formában létező fenntarthatósági stratégiával. A korábbiaknál némileg kevesebben nyilatkoztak úgy, hogy cégüket teljesen áthatja a fenntarthatóság iránti elkötelezettség. Nőtt viszont azon cégek aránya, amelyeknél eseti jelleggel foglalkoznak egyes fenntarthatósági kérdésekkel.

Nincs érdemi változás a rendszeres fenntarthatósági jelentést készítő (12 százalék) vagy azt tervező (9 százalék) vállalatok arányában. Fél év alatt nem változott azoknak a vállalatoknak az aránya sem, amelyek valamilyen szinten figyelembe vesznek fenntarthatósági szempontokat beruházási döntéseik során (89 százalék), viszont az előző félévi 38 százalékhoz képest már csak 29 százalék számára fontos vagy kiemelt kérdés ez. Hasonlóképpen fordult a trend a beszállítók kiválasztásánál: 37 százalék helyett most mindössze 31 százalék gondolja fontosnak a fenntarthatósági szempontokat.

Alkalmazkodnak az uniós elvekhez

Ami viszont kiemelendő, hogy folyamatosan nő azoknak a cégvezetőknek az aránya, akik az EU-s karbonsemlegességi törekvéseiről tudnak és annak pontos célját is ismerik (jelenleg 76 százalék). Megugrott 6 százalékról 12-re az EU Taxonómia rendeletéről értesült vállalatvezetők aránya is, összességében pedig valamivel többen is gondolják, hogy a cégüket érinti a szabályozás (2 százalék helyett 4).

„Magyarországon az elmúlt félévben két új jogszabály is megjelent: az egyik az Európai Unió CSRD rendeletének nemzeti szabályozása, amely a fenntarthatósági jelentések formáját és tartalmát határozza meg, valamint a beszállítói láncok fenntarthatósági szempontú átvilágításáról szóló törvény. Ez előbb a nagyobb cégeket érinti, és csak utána a kisebbeket” – húzta alá Suba Levente.