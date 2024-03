Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Az MBH Bank Elemzési Centrum összefoglalója szerint váratlanul pozitív irányba mozdultak januárban az építőipar termelési eredményei, ám az ágazat fő trendjeit ez egyelőre nem töri meg.

A KSH gyorsjelentéséből kiderül, hogy az egy évvel korábbihoz viszonyítva a nyers adatok szerint 17,2, az előző hónaphoz képest szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján 10,2 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene.

A statisztikai hivatal azt is közölte, hogy az előző év januárjához képest mindkét építményfőcsoport termelése bővült: az épületeké 20,5, az egyéb építményeké 11,6 százalékkal.

Kép: Economx

Ugyanakkor Horti Flóra elemző arra figyelmeztet, hogy 2023 egészét tekintve Magyarországon az építőipar termelése 5 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A belső kereslet csökkenése, a reálkeresetek zsugorodása nehezítette 2023-ban az ágazat helyzetét, a magas kamatszint (ami kezd helyreállni már) pedig egy hitelfüggő ágazat keresleti és kínálati oldalát is ellehetetlenítette – tette hozzá.

Az Elemzési Centrum szakértője szerint a váratlan pozitív korrekciót mutató építőipari adatok alapján még nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, a hónapról-hónapra igen változékony számokat produkáló iparág lefelé tartó trendjének fordulópontjáról csak a későbbi időszakok adatainak ismeretében lehet beszélni. Az ágazati trend a 2022 eleji csúcs óta (ami főként a koronavírus-válság utáni helyreállásnak és a választási élénkítésnek volt köszönhető) lefelé tart.

Egy havi adat ennek megfordulásához nem elégséges

– hangsúlyozta az elemző.

Úgy látja, ilyen esetben néhány nagyobb projekt zárásának statisztikába való bekerülése is szerepet játszhat, de a kedvező számok mögött az előző év azonos időszaki alacsony bázisa is meghúzódhat, és az elcsúsztatott kifizetések is magyarázhatják (december szokott a legerősebb hónap lenni a termelésben, így az is valószínűsíthető, hogy a decemberi számlázások jelentős része eltolódott januárra).

Mindenképpen érdemes lesz követni a következő hónapok adatait, hogy ez egy egyszeri kiugrás volt, vagy fordulópontot jelent az ágazat trendjében

– hangsúlyozta.

Horti Flóra kiemelte azt is, hogy az ÉVOSZ szerint

ekkora mértékű növekedést jelenleg semmilyen piaci körülmény nem támaszt alá,

az viszont bizakodásra adhat okot, hogy a megkötött új szerződések volumene ötödével, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké mintegy harmadával bővült 2023 januárjához képest.

Három pontban foglalta össze a kilátásokat a teljes ágazatra nézve:

A kilátások továbbra sem jók, a leállt nagy állami projektek, illetve az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságot némileg ellensúlyozza a hitelkamatok lassú csökkenése. A valódi nehézségekkel még csak most néznek szembe az építőipari vállalatok: cégnagyságtól függetlenül tovább romlott a vállalkozások jövedelmezősége – 8-9 százalék körüli lehet a romlás mértéke az átlagot tekintve. Enyhülést az állami beruházások bővülése, valamint a támogatások körének kiszélesítése hozhat. Az építőiparban fordulópont az uniós források felhasználásának megindulásától, illetve a hitelezési aktivitás felfutásától várható, ami függ a jegybanki kamatcsökkentések ütemétől is (EC várakozása: 2024 év végére 6 százalék). Ezért az idei év még nem lesz pozitív az ágazat számára, az Elemzési Centrum 1,1 százalékos csökkenést vár az építőipari termelésben, jövőre pedig 5 százalékos növekedést.

Nem segít(ett) az állam

Ide tartozik, hogy Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai műhelyének vezetője egy minapi gazdasági rendezvényen arról beszélt a szektor visszaesésével kapcsolatban, hogy az építőipar a leginkább prociklikus ágazat, és bármelyik ország bármely ipara megérkezné, ha a kamatok nulláról huszonöt százalékra emelkednének. Ugyanakkor kiemelte, hogy

megrendelőként az államnak több lehetősége van a ciklikusság tompítására. Az építőiparban jól jöttek volna az állami megrendelések a válság alatt

– fogalmazott az MCC munkatársa.

Emlékezetes, hogy Lázár János építésügyért felelős miniszter az Economx érdeklődésére február végén elismerte, hogy most is vannak olyan állami beruházások, ahol csökkentenie kell a 2024-re jutó kiadásokat. Leszögezte, nem tudja megígérni az építőipar számára, hogy 2024-ben jelentős számú új beruházást indít a kormányzat.