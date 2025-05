Április elejétől érvényes az e-pénztárgépekről szóló rendelet, amely új korszakot nyit sok vállalkozás számára, valamint véget vethet a kézi nyugta korszaknak. A Számlázz.hu új oldalt indított, amely a vállalkozóknak kíván segítséget nyújtani az átállás időszakában. Igény mutatkozik az edukációra, hiszen az elmúlt hetekben sok felhasználó keresett rá a jogszabályokra a felületen, miközben a közösségi médiában számos téves információ kering a rendelet értelmezése körül.

Jelenleg mintegy 200 ezer vállalkozás kötelezett az online pénztárgépek használatára. Elsősorban kiskereskedelmi üzletek, éttermek, szálláshelyek, taxisok és gyógyszertárak dolgoznak online pénztárgépekkel, amelyeket idővel felváltanak az e-pénztárgépek. A végső átállásra még 2028. július 1-ig tart a türelmi idő, a felhőalapú e-pénztárgéppel pedig a kézi nyugta váltható ki e-nyugta formájában.

A hatóságok arra emlékeztetnek, hogy már nyártól érdemes áttérni az e-pénztárgépre, mert ezeket nem kell évente szervizelni. Az e-pénztárgép előnye az is, hogy az azt használó vállalkozás mentesül a bizonylatmegőrzési kötelezettség alól. 2025. július 1-jétől megkezdődik az e-nyugta rendszerének élesítése. Ebben az időszakban a vállalkozások önkéntesen áttérhetnek az e-pénztárgépek használatára, amelyek elektronikus nyugtát állítanak ki, és az adatokat automatikusan továbbítják a NAV Nyugtatár rendszerébe.

„Az e-nyugta és az e-pénztárgép bevezetése rengeteg ügyfelünket érinti, mi pedig mindent megteszünk azért, hogy segítséget nyújtsunk nekik. Több százezer vállalkozással állunk kapcsolatban, fontos számunkra az edukáció. A most útjára indított információs oldal közérthető formában, témakörökre lebontva ad választ a legfontosabb kérdésekre. Mint mindig, most is az a küldetésünk, hogy időt és pénzt spóroljunk meg a vállalkozóknak, támogassuk őket a mindennapi munkában, hogy a valóban fontos ügyekkel foglalkozhassanak” – mondta Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezetője.

Az információs oldal nemcsak a felmerülő kérdésekre válaszol egyszerű és közérthető formában, hanem bemutatja azt is, hogy kikre nem vonatkozik a pénztárgép kötelezettség – bár TEÁOR kód szerint érintettnek látszanak –, valamint könyvelőknek szóló tájékoztatót is tartalmaz.