Az elmúlt időszakban Donald Trump számos alkalommal „megfenyegette” az európai autógyárakat, súlyos vámokat lengetett be, amennyiben megválasztják elnöknek. Ez mára lényegében eldőlt, legalábbis az a része, hogy Donald Trump lesz január 20.-tól az Egyesült Államok következő elnöke.

Ez Magyarországról nézve Orbán Viktor miniszterelnöknek győzelem, hiszen Trump mögé állt be, neki drukkolt – Trump egyébként az elsők között hívta fel, és a magyar kormányfő közlése szerint „nagy terveik vannak”.

Az is elhangzott korábban kormánypárti politikusoktól, hogy ha Trump lesz az elnök, „béke lesz”, és ha béke lesz, akkor már semmi sem állhat a magyar gazdaság útjába.

Aggódnak a németek

Igen ám, de Németországban „drámai hatásokkal” számolnak az új amerikai elnök tervezett kereskedelempolitikája miatt: mint arról a napokban beszámoltunk, Európa legnagyobb gazdaságában milliárdos veszteségeket, tömeges elbocsátásokat, a befektetések zuhanását és az autóipar mélyülő válságát vetítik előre, ami a magyar GDP-re is hatással lesz. Merthogy Magyarország legnagyobb külkereskedelmi partnere – éppen az idetelepült német autógyárak nyomán – pont Németország, külkereskedelmünk nagyjából ötödét a német reláció adja.

Az sem segíti a bajban lévő német gazdaságot, hogy időközben széthullott a kormánykoalíció is.

Egyébként a német gazdaság a harmadik negyedévben 0,2 százalékos növekedést ért el negyedéves bázison az előző negyedévi 0,1 százalékos csökkenés után. Éves összevetésben azonban már visszaesést mértek a statisztikusok, 0,2 százalékkal zsugorodott a német gazdaság. A magyar eközben – többek közt épp a német gyengélkedés miatt – éves és negyedéves összevetésben is 0,7 százalékkal zsugorodott, így technikai értelemben recesszióba került, mivel az előző negyedévben is csökkent a magyar gazdaság teljesítménye.

Rémesen gyenge GDP-adat érkezett, nem sokat tehet a gazdaságpolitika Gyakorlatilag borítékolható volt az újabb negatív adat a GDP-ben, ám ekkora visszaesésre a legpesszimistább elemzők sem számítottak.

A magyar gazdaság egy exportvezérelt, nyitott gazdaság, épp ezért ki van téve a külső sokkoknak – ez látszott a Covid idején, ahogy az orosz-ukrán háború kitörése után is.

Ha a legfontosabb külkereskedelmi partnerünk bajba kerül, azt megérzi a hazai gazdaság.

Az, hogy az Audinak (Volkswagen), a Mercedesnek, vagy a BMW-nek van magyarországi gyára, egy dolog, viszont a beszállítóikon keresztül több százezer embernek adnak munkát. Ha néhány hétre leáll valamelyik gyár, az meglátszik a makrogazdasági adatokon is.

A fenti három autógyártó részvényeinek árfolyama 4-5 százalékot zuhant, amint kiderült, Trump nyeri az elnökválasztást – a heves első befektetői reakciók után csütörtökön már azért emelkedtek a részvényárfolyamok, de azt jól jelzi a szerdai kereskedési nap, hogy a befektetők mire számítanak a leendő elnök kereskedelempolitikáját illetően.

Kereskedő a New York-i értéktőzsdén, miután Donald Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást 2024. november 6-án Kép: Reuters / Andrew Kelly

„Nyilván mérleget vonni csak annak fényében tudunk majd, ha látjuk, hogy mi valósul meg a korábbi tervekből. Az viszont jó hír, hogy valószínűleg meglesz a »vörös hullám«, tehát az alsóházban és felsőházban is republikánus többség lesz, mert ezzel Trumpnak kvázi korlátlan felhatalmazása lesz, nem kell majd rendeleti úton kormányoznia” – fogalmazott az Economx megkeresésére Virovácz Péter, az ING vezető makrogazdasági elemzője. Tehát első körben valószínűleg a fókusz a migrációs politikán lesz, azzal egy darabig „elszüttyögnek” majd a tengerentúlon. Ezután – és valószínűleg ezzel párhuzamosan – következhet a költségvetés és az adósságplafon, majd az adókérdések – az intézkedések jelenleg 2025 végéig vannak érvényben. Az elemző szerint

jó esetben csak ezek után fordulnak majd rá a vámok témakörére.

Trump 2026-os megválasztását követően is csak 2018-ban fordult rá a vámokra – emlékeztetett az elemző.

Donald Trump amellett, hogy politikus, üzletember is – sokan pedig úgy vélik, hogy a vámokat illetően is az „üzletemberi” fókusz lesz előtérben: Trump „lebegteti” majd a vámokat, de nem fog gyorsan lépni, ezzel is bizonytalanságban tartva nagyjából mindenkit Amerikán kívül. „Ez nem tesz jót a globális hangulatnak, de sokan belemehetnek bizonyos kompromisszumokba addig, amíg nem jönnek a kőkemény vámok” – mondta Virovácz, aki szerint egyébként ez a legrosszabb, mert a „lebegtetett rossznál” nincs rosszabb egy cégvezető számára.

Érdekesség egyébként, hogy a sokat kárhoztatott demokrata adminisztráció ideje alatt többet erősödött a magyar külkereskedelmi kapcsolat az Egyesült Államokkal, mint Trump első négy éve alatt. Pedig gazdasági oldalról vizsgálva Magyarország számára talán

nem is az a legfontosabb, hogy nekünk milyen a kapcsolatunk az Egyesült Államokkal, hanem sokkal inkább az, hogy milyen az amerikai-német viszony.

„Azt azért nem gondolom, hogy Magyarország óriási megrendeléseket kap majd Amerikától, hiszen nem ez a trumpi politika lényege, annak ugyanis az, hogy »mindent otthon«, első az amerikai érdek”

– mondta Virovácz. Ráadásul, ha tőkét talán nem is, de potenciális tőkét bukhat Trumpon a magyar gazdaság: ha egy a magyar piacon is jelenlevő amerikai vállalat befektetésen gondolkodik, akkor lehet, hogy azt inkább az amerikai piacon teszi majd, begyűjtve otthon ezzel néhány jó pontot.

Mi lesz a forinttal?

A forint árfolyama az első eredmények érkezése után rohamosan gyengült, közel kétéves mélyponton is járt, azonban csütörtökön már tudott ebből faragni, de továbbra is „bőven” a lélektani 400 forintos szint felett az árfolyam az euróval szemben.

Az elemzők többsége tartós dollárerősödésre számít a következő egy-két évben. Virovácz szerint ez nem azt jelenti, hogy a dollár-euró árfolyam hamarosan eléri a paritást, de szép lassan, hónapról hónapra közelíthet ahhoz. Ha pedig a dollár erősödik, az a forint árfolyamán is érződik majd – hiszen számos ágazatban dollárban számolnak el a felek: az elemző szerint idén 410 környékén mozog majd a forint az euróval szemben, jövőre azonban ez már inkább a 420 környéke lesz. „Ha valahol valami elpattan, akkor ez értelemszerűen 8-10 forinttal feljebb tolhatja ezeket a sávokat, de összességében bármi történhet, hiszen Trumpról beszélünk” – tette hozzá.