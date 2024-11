Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is elmondta véleményét a német kormányválságról. A Portfolionak azt nyilatkozta: a német pénzügyminiszter menesztése nagyon fontos lépés, amelynek oka a túlzott ragaszkodás volt az alacsony költségvetési hiányhoz. Szerinte Németország végre felismerte, hogy költeni kell, magasabb hiányszámmal is lehet működni, és enyhülhet a konzervatív német fiskális politika. A magyar gazdaság számára ez egyértelműen azt jelenti, hogy sokkal több pénz megy a német járműiparba, az versenyképesebb lesz, és ez a magyar gazdaság számára is kedvező fejlemény – fogalmazott Nagy Márton.