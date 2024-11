Orbán Viktor kormányfő szerda reggel 7 órakor már kiírta a Facebook-oldalára, hogy

Jó reggelt, Magyarország! Úton egy gyönyörű győzelem felé.

A kép tanúsága szerint Kirgizisztánban tartózkodó miniszterelnök a tévén keresztül követi az amerikai elnökválasztás eredményeit. Később részt vesz a Türk Államok Szervezete Államfői Tanácsának ülésén.

A sajtójelentések szerint erősen szűkülnek Kamala Harris esélyei, Donald Trump komoly győzelmét jósolja legfrissebb előrejelzésében az egyébként demokrata párti The New York Times is.

A magyar miniszterelnök 2016-ban az akkor hivatalban lévő vezetők közül elsőként állt ki Donald Trump mellett: választása ugyan bejött, de elnökké választott Donald Trumptól csak 2018-ban érkezett meghívó; a magyar miniszterelnökre csak elnöksége harmadik évében szánt időt Washingtonban.

Orbán Viktor 2020-ban Donald Trump újraválasztásáért szurkolt, ám ő végül elbukott, a demokrata párti Joe Bidennel pedig nem alakult túl jól a kapcsolat, az Egyesült Államok másfél évig nagykövetet sem küldött Magyarországra.

A magyar miniszterelnök és Donald Trump kapcsolata a volt elnök bukása után mélyült el, a magyar kormányfőt 2022 őszén, az amerikai CPAC-en tartott beszéde után Donald Trump személyesen is fogadta bedminsteri birtokán. Itt megünnepelték Orbán „nagy áprilisi győzelmét”, erős Amerikáról és békéről egyeztettek.

Orbán Viktor harmadszor is Donald Trump mögé állt.