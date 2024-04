A tavalyi évben átlagosan 17,6 százalékos volt a fogyasztóiár-emelkedés a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. Ennek mértékével megegyező díjemeléshez joga van a bankoknak a lakossági számlacsomagok esetén. Az emelésre egyébként szigorú szabályok vonatkoznak, nem lehet szabadon emelni az árakat, minden díjemelést alaposan meg kell indokolni és a bevezetés előtt legalább 60 nappal be kell jelenteni a változást.

A korábbi években azt tapasztalhattuk, hogy rendszerint érvényesítették az áremelést, idén azonban a többségük visszafogta magát – ennek pedig örülhetnek az ügyfelek.

Az OTP Bank már az év második hónapjában bejelentette, hogy márciustól 9,9 százalékkal emeli a digitális szolgáltatások díját, a bankkártyák éves díja, a készpénzfelvétel és a fióki tranzakciók ára 17,6 százalékkal növekedett. A pénzintézetnél ingyenes maradt több szolgáltatás is, többek között a diákoknak kínált bankszámla üzemeltetése és használata.

Ők léptek áprilistól

A CIB Banknál az ügyfelek kevesebb mint felét érinti a bankszámlavezetési díjak emelkedése, a napi tranzakciókhoz kapcsolódó díjak pedig 10 százalék alatti mértékben növekedtek.

A K&H-nál a számlavezetési díjak mintegy 5 százalékkal emelkedtek, a betéti- és hitelkártyák költségei idén 9 százalékkal növekedtek. A készpénzfelvétel és egyéb tranzakciók díja többnyire 17,6 százalékkal emelkedett a bankban.

A Raiffeisennél is áprilistól emeltek, azok az ügyfelek azonban, akik elsősorban digitálisan bankolnak, a továbbiakban is ingyenesen használhatják a szolgáltatások többségét, a többi esetben az inflációval arányos volt a díjemelkedés.

Az UniCredit Banknál is megmaradt sok ingyenes szolgáltatás, ugyanakkor április elsejétől a többi szolgálatatás esetén az inflációval arányos mértékben, 17,6 százalékkal emelkedtek a hirdetményben szereplő díjtételek.

Az Erste és az MBH májustól emel

Az MBH Banknál május elsejétől jön a díjemelés az inflációval megegyező arányban a lakossági és a vállalati számlacsomagok esetében egyaránt. Kivételt képez a 2022. áprilisban bevezetett lakossági számla, valamint a jelenleg értékesített vállalati számlacsomagok havi csomag- és számlavezetési díjai.

Az Erste a digitális ügyfeleknek szóló George applikációt használók körében nem alkalmazott inflációs emelést, más lakossági ügyfélkörök azonban átlagosan 13 százalékos áremelkedést tapasztalhatnak a jövő hónaptól.

Van, ahol nincs inflációkövetés: a Gránit Bank legkeresettebb számlacsomagjainak díja ugyanis immár több mint 10 éve nem változott, az idén sem várható emelés a pénzintézet tájékoztatása szerint.

Ön mennyiért bankol?

Egy uniós szabály értelmében a bankoknak kötelező tájékoztatniuk a bankszámlával rendelkező ügyfeleiket, hogy az előző évben milyen jogcímen milyen összegeket vontak le tőlük. A dokumentumot díjkimutatás néven találhatják meg az internetbankban vagy a pénzintézet által kiküldött levélben, a határidő minden évben január 31.

A kimutatás nagyon hasznos lehet, így nem érdemes egy felesleges levélként tekinteni erre a dokumentumra. A költségösszesítés után érdemes felülvizsgálnunk aktuális számlacsomagunkat, így ugyanis könnyen felismerhetjük, ha túl drágán bankolunk. Ebben a döntésben segíthet akár a jegybank által meghatározott havi átlagos bankköltség is, ugyanakkor minden eset egyedi.

Ha eddig még nem tette, nézze át, mire mennyi ment el a tavalyi évben.

Nem tűnnek nagy összegnek a banki költségek, hiszen külön vonja le a pénzintézet a számlavezetési-, zárlati-, vagy épp a kártyadíjat, illetve minden egyéb szolgáltatás extra költségét. Éves szinten azonban akár több tízezer forintot is elkölthetünk bankszámlánk üzemeltetésére.

A jegybank korábbi összesítése szerint egy átlagos lakossági ügyfél 34 800 forintot költ a banknál, ami a 9 milliót is meghaladó ügyfélkörnél éves szinten 330 milliárd forintos bevételt jelent a hazánkban működő pénzintézeteknek.

Ez a következő költségelemekből áll össze, az alábbi sorrendben és összegben (zárójelben a teljes költséghez viszonyított arányok láthatók):

Számlavezetési díj: 8 600 Ft (24,7 százalék) Készpénzfelvétel és -befizetés: 8 300 Ft (23,9 százalék) Átutalások: 5 900 Ft (16,9 százalék) Sms: 5 000 Ft (14,4 százalék) Bankkártya: 4 600 Ft (13,2 százalék) Egyéb: 2 400 Ft (6,9 százalék)

A 17,6 százalékos éves inflációval számolva most 40 925 forintra nőhet az átlagos bankköltség, ugyanakkor azt is figyelembe kellene venni, hogy egyes bankok ennél alacsonyabb mértékben – vagy akár nem is emelték – díjaikat.

Hogyan tudok spórolni?

A magyarok bankolási szokásai nem túl jók, nem figyelünk oda, hogy miért és mennyit fizetünk a pénzügyeink kezeléséért. Ezen költségek jó részét ugyanis teljesen feleslegesen fizetjük, mert nem használjuk ki az adott banki szolgáltatásokat.

Még mindig sokan kérnek sms-értesítést a tranzakciókról, ezekért havonta átlagosan 5 900 forintot fizetünk idén. Ez akár nulla forint is lehetne, ha a sokkal egyszerűbb és teljesen ingyenes megoldást, a push-értesítéseket választjuk.

Óriási tévhit az is, hogy az sms biztonságosabb, mint a mobil applikáció, utóbbi esetében ugyanis kétszeres azonosítás is történik: egyrészt az alkalmazás megnyitásakor (belépés), másrészt a tranzakció elfogadásakor. Egyes számlacsomagoknál ráadásul nemcsak a tranzakciók utáni értesítő sms-ekért, hanem az internetbankba történő aláíró üzenetekért is fizetni kell, ezek díja is megemelkedett egyes pénzintézeteknél.

Felesleges plusz költség lehet a papír alapú bankszámlakivonat is, ami ráadásul még az olcsóbb számláknál is átlagosan ezer forintba kerül. Érdemes inkább a teljesen ingyenes online kivonatot kérni, amelyért akár extra kedvezményeket is kaphatunk például a környezettudatosság jegyében.

A tranzakciók között a készpénzfelvételeket, átutalási és csoportos beszedési megbízásokat érdemes ellenőrizni.

A készpénzfelvételeket – amennyiben van rá lehetőségünk – érdemes a 150 ezer forintos ingyenes limit alatt tartani, amelyre lehetőségünk van bármely magyarországi ATM-nél (a jövő évtől pedig a postákon is). Érdemes ellenőriznünk, hogy ennek igénybevételéről nyilatkoztunk-e, mert amennyiben ez elmaradt, akkor a bank felszámítja a díjakat.

Az egyéb tranzakciókat is nézzük át, ugyanis az eseti utalási költségek helyett lehet, hogy érdemes átállni csoportos beszedésre vagy automatikus bankkártyás fizetésre – utóbbi kettő ugyanis sokkal olcsóbbra jön ki.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszámlaválasztó programja is sokat segíthet, néhány adat megadásával segít a megfelelő számlacsomag kiválasztásában, a kalkulátort itt érheti el.