Egyre inkább a digitális csatornákon intézik pénzügyeiket a banki ügyfelek. Az új számlák több mint felét digitálisan nyitják meg, a személyi hitelek igénylésének 68, míg a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás (kgfb) kötések 73 százalékát is ezen a csatornán intézik – derül ki a K&H adataiból.

A pénzintézet közölte: érintésmentes fizetésből havonta ötmilliót hajtanak végre az általuk kibocsátott kártyákkal, a novemberben bevezetett digitális SZÉP-kártyából pedig eddig 70 ezret igényeltek. A cafeteria-rendszerek digitalizációs lehetőségeiről korábbi cikkünkben részletesen is írtunk.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) erről szóló jelentése szerint is egyre nagyobb az igény van arra a fogyasztók részéről, hogy digitális formában, otthonról tudjanak banki ügyeket intézni.

A folyószámlanyitás szinte az összes banknál elérhető volt már korábban is, de már személyi kölcsön igénylésére, sőt befektetési számla nyitására is egyre több banknál van lehetőség. Érdekes módon bankszámlák zárására pont, hogy egyre kevesebb bank ad lehetőséget online formában – vélhetően a visszaélések elkerülése érdekében döntenek így.

A pénzintézetek új ügyfeleket is megszereznek a digitális megoldásokkal, ugyanakkor az is látszik, hogy a már meglévő ügyfélkörnek is egyre szélesebb spektrumot kínálnak.

Főleg a fiatalok használják

A hazai bankrendszer fejlettségi szintje a korábbi évekhez képest bár kisebb mértékben, de tovább javult az elmúlt időszakban. A digitális érettség azonban a közepes fejlettségi szintről még mindig nem tudott elmozdulni a jegybank jelentése szerint.

Ezért nem véletlen, hogy a K&H-nál is az tapasztalják, hogy az új ügyfelek egyharmada kifejezetten a fiatalok közül kerül ki. Rájuk vonzóan hat a mobilbankon keresztül intézhető pénzügyek egyre növekvő száma.

Mi a legfontosabb elvárás?

Az online számlakezelés mellett a virtuális kártyák is egyre népszerűbbek. 2021-ben a pénzintézetek túlnyomó része kizárólag fizikai bankkártyák használatát tették lehetővé, mindössze a bankok negyedénél volt elérhető a virtuális kártya, de csak akkor, ha fizikai kártyája is volt az ügyfélnek. 2022-ben és 2023-ban azonban jelentősen átalakult a piac: az MNB adatai szerint

a szolgáltatók 10 százalékánál akár fizikai kártya nélkül is szerezhetünk virtuális bankkártyát,

körülbelül 60 százalékuknál elérhető, ha van rendes bankkártyája is az ügyfélnek.

Aggasztóbb szám azonban az, hogy a bankok egyharmadánál nincs lehetőség virtuális fizetőeszköz használatára, pedig ez fontos tényező a bankválasztáskor, főleg a fiataloknak. Az X generációnak a könnyű használat és az alacsony pénzügyi kockázat győzi meg, míg a Z generációnak az életstílussal való összeegyeztethetőség fontos.

Szeretjük a mobilos fizetést

A digitális fizetési megoldásokon belül a bankkártyák mobiltárcákba való integrálása a legnépszerűbb, valószínűleg a kényelem a fő szempont. Jelenleg körülbelül 1,7 millió kártya van regisztrálva itthon. Az Apple Pay az MNB elemzésben részt vevő bankok mindegyikében rendelkezésre áll, továbbá vagy saját mobilfizetési megoldás, vagy a Google Pay szolgáltatása közül legalább az egyik elérhető az összes bank ügyfelei számára.

Nem kell cipelni a bankkártyát, elég a telefont vagy az okosórát magunknál hordani, ami valószínűleg egyébként is a zsübenkben van. A mobiltárcás költéseknél ráadásul a saját eszközön kell hitelesítenie magát az ügyfélnek, így értékhatártól függetlenül érintésmenetes a fizetés.

A bankszektorban fontos a mesterséges intelligencia

Az elmúlt egy évben csak itthon 1,4 milliárd kártyás vásárlás történt, ami másodpercenként 44 tranzakciót jelent. Ezt értelemszerűen manuális emberi erővel lehetetlen feldolgozni, ezért fontos a technológiai fejlődés a bankszektorban.

Sőt, a banki ügyfeleknek is előnyös a mesterséges intelligencia (MI) alapú a rendszereknek a használata, hiszen kiberbiztonsági célokra is használható, különösen a csaló tranzakciók azonosítására. A vásárlási szokásokat ugyanis szorosan figyelemmel kíséri a rendszer, ami képes jelezni a szokatlan tevékenységeket.

Vannak bankok, ahol már átutalásra vagy egyéb fizetési megbízások kezelésére is használhatjuk az MI-rendszereket. A K&H tájékoztatása szerint a Kate névre hallgató digitális asszisztenst a mobilbanki ügyfelek 86 százaléka próbálta ki eddig, tíz százalékuk pedig már havi rendszerességgel használja is. Rendszerük alkalmas például arra is, hogy hangalapú utasítással forintátulást indítson.

Mindent gyorsan akarunk

A McKinsley tanulmánya szerint a fogyasztók mindenhez villámgyorsan akarnak hozzájutni, legyen szó termékről vagy szolgáltatásról: ha ezt a vásárló nem kapja meg, már odébb is áll, vagyis oda a lojalitás. Ez a változás szembeötlő volt a bankoknál is az elmúlt években, minden gyorsabb lett: az ügyintézés és a szolgáltatások is. A fogyasztók részéről erre egyértelmű igény is mutatkozik.

A koronavírus előtt még úgy volt, hogy a pénzügyi termékek digitalizációjának sebességét az ügyfélkör részéről felmerülő igények határozzák meg. A karantén miatt egy év alatt egy egész évtizedet ugrottunk előre az időben, a legfontosabb változásokról itt olvashat részletesen.