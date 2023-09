Már szóbeli utasítás alapján is lehet forintátutalást kezdeményezni Magyarországon. Hazánkban elsőként a K&H vezeti be a szolgáltatást, amely a Kate névre hallgató pénzügyi asszisztensbe épül be.

„Nyitvatartástól és szünnaptól függetlenül folyamatosan rendelkezésünkre áll, és kérhetünk tőle segítséget” – mondta Király Andrea, a vállalat lakossági banki üzletágának vezetője a technológia bevezetéséről tartott sajtótájékoztatón.

Kiemelték: ügyfeleik ismerik az újítást, a lakossági fogyasztók 65 százaléka már találkozott a pénzügyi asszisztenssel, 6,5 százalékuk pedig havi szinten használja. Ahogy a funkciók bővülni fognak, még nagyobb növekedésre számítanak.

Hanggal és szöveggel is kezdeményezhető átutalás. De hogyan működik a hangalapú utalás? Egyszerűen összefoglalva, mesterséges intelligencia (AI) használatával. Az ügyfél elmondja a pénzügyi asszisztensnek, hogy mit szeretne kérni, például „Kate, utalj Daninak tízezret!”.

Az AI használatával a rendszer értelmezi az ügyfél szándékát, illetve a szándék körüli kontextust – azt, hogy milyen bankszámláról utal, ki a kezdeményezett, illetve milyen összeget szeretne továbbítani.

Ha szükséges, további kérdéseket tesz fel, például a közleménnyel kapcsolatban.

Ezután a képernyőn összefoglalja az utalással kapcsolatos legfontosabb információkat, majd a jól megszokott rendben az ellenőrzés után végbe is megy a tranzakció.

A hangalapú forintátutalás mérföldkő a fejlesztésekben

– erről már Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője beszélt. A rendszer jelenleg az ügyfélszándékok 60 százalékát megérti, a kéréseknek a 80 százalékára pedig megoldást is tud adni.

Nem csupán innovációs mérföldkő

Hozzáadott értéket kívánnak adni az ügyfeleknek, nem a technológiai innováció az elsődleges cél – hangsúlyozták. Az AI-alapú átutalási technológiával szintet léptek ügyfélélmény és a könnyen kezelhető felhasználói felület terén.

A mesterséges intelligenciát folyamatosan tanítják, valamint önállóan is képes tanulni az ügyfelekkel való kommunikációból. A másik fontos feladata Kate-nek a problémamegoldás, amit szinte az összes beszélgetés alatt alkalmaznia kell.

Novembertől további funkciók is elérhetőek lesznek: így például automatikusan feltölthető lesz a hitelkártya. Emellett a bankszámlakivonatok is könnyebben lesznek lekérhetők, a számlaadatok pedig gyorsan másolhatók és megoszthatók lesznek a banki applikáción keresztül.

Nyelvi nehézségek

A nagy szókincs és a magyar nyelv sajátos jellegei, valamint az egyéni nyelvhasználati jellemzők miatt nehézkes a hangfelismerés. A hadarás a legnagyobb probléma – húzták alá.

A mesterséges intelligencia nyelvi eszközeit a hangfelismerésen túl másra is használják a bankok, mint például a kiberbiztonság javítása és a csalásfelderítés felgyorsítása. Utóbbira jó példa a gyanús tranzakciók felismerése, amelyről részletesen itt írtunk.

A bank szeptemberben reprezentatív mintán végzett kutatásából kiderült, hogy a válaszadók fele chatelt már, negyedük pedig már beszélt is mesterséges intelligencia alapú szoftverrel. Gyors és segítőkész – ezekkel a jelzőkkel illették eddig a legtöbben az új technológiát.