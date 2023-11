A megtakarítás nem a gazdagok sportja, hangzott el az OTP részéről: az bárki számára nyitott, aki elfogadható jövedelemmel rendelkezik, és a megtakarítás megkezdését a szakemberek szerint sosem érdemes későbbre halasztani. Az Öngondoskodási Index értéke 37 pont lett, akárcsak tavaly, ennek azonban más jelentése van az idei környezetben, miután jelentős háttérváltozások történtek.

Két erősen eltérő év

A 2022-es évben bőkezű kormányzati pénzáramlás zajlott a lakosság felé, különösen az év elején, ami értelemszerűen megnövelte a megtakarítási lehetőségeket, majd az év végét már meghatározta az energiaválság és az infláció. Idén sokkal nehezebb időszakban, jóval alacsonyabb reáljövedelmek mellett sikerült elérni ugyanezt az indexértéket, ami így kifejezetten sikernek tekinthető.

A megtakarítás, öngondoskodás szerepe így növekszik, és a válság fel is értékelte ennek jelentőségét, hiszen sokan szembesültek azzal, hogy ilyen helyzetben rendelkezni kell megtakarítással, tartalékokkal. nagyon fontos, hogy minél többen tartozzanak ebbe a csoportba, a bank megtakarítással rendelkezők aránya 46 százalék, ugyanakkor 40 százaléknak semmilyen megtakarítása nincs, amin mindenképpen jó lenne változtatni.

Megtakarítási célok, időtartam

Felmerül a kérdés, hogy a mi a megtakarítások célja és milyen befektetések történnek. Tavalyhoz képest többen tesznek félre nyaralásra, egészségügyi kiadásra és nagy értékű fogyasztási cikkekre, ugyanakkor az oktatásra, gyermekek taníttatására kevesebben gyűjtenek. A másik fontos kérdés, hogy kis megtakarítással mekkora összeget lehet megtakarítani.

Egy példán ábrázolták: havi 10 ezer forintos megtakarítással 20 év alatt 6 millió forint jön össze, persze ez jelentős kamatot is tartalmaz, hisz enélkül 2,4 millió lenne. Ebben nincs benne az, hogy állami kedvezmények is vannak, ami az összeget 12 millióra növeli, persze ebben közvetett megtakarítás is van (egészségpénztár).

Mennyi minimális megtakarításunk legyen?

A szakemberek vélemény szerint nagyjából fél éves megélhetést, átlagos pénzköltést fedező megtakarítás az, amivel minimálisan célszerű rendelkezni, ezzel elkerülhető az a jelentős stressz, amit az enélkül időnként óhatatlanul jellemző pénzzavar, pénzügyi stressz elkerülhető.

Az OTP nemrég bevezette a Persely funkciót, melynek lényege, hogy különböző célokra hozhatunk létre alszámlákat, kvázi perselyeket, melyeket meg is nevezhetünk a megtakarítás célja szerint. Eddig igen sikeres a termék: 110 ezren vették igénybe eddig.

Nyugdíjcélú megtakarítás

Az öngondoskodáshoz kapcsolódó sarkalatos pont a nyugdíj kérdése is. Az OTP Öngondoskodási Index adatai alapján továbbra is csak a lakosság 25 százaléka gondolja, hogy elegendő lesz az állami nyugdíj, ami enyhe csökkenés is a tavalyi értékhez (27 százalék) képest, mégis csak a megkérdezettek 11 százaléka rendelkezik nyugdíjcélú megtakarítással és csak 32 százalék tervez a jövőben nyugdíjas éveire félretenni.

Egészségpénztár

Az egészség is befektetés és az Öngondoskodási Index eredményei alapján a hazai lakosság számára kiemelten fontos az egészséges életmód, és az ehhez szükséges anyagi fedezet megteremtése. Az index eredményeit az OTP Egészségpénztár eredményei is visszaigazolják.

Kovács Tamás Attila az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója szerint egyre többen, egyre többet tesznek félre az egészségükre, az idei első három negyedévben több mint 25 százalékkal emelkedett a pénztárhoz érkező befizetések összege 2022 azonos időszakához képest, míg az új belépők száma 18 százalékkal bővült. Ugyanakkor van még tér a fejlődésre, sokan még mindig nem használják ki a pénztári befizetések után igénybevehető évi, maximum 150 000 Ft visszatérítést.