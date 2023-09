Megtakarítani jó, érdemes is minél fiatalabb korban efelé terelni a gyerekeket – bár sokan összekeverik a spórolással, ami viszont a kevesebb költést jelenti. A megtakarítás a célok, tervek megvalósításáról szól, amelynek formája lehet rendszeres, például havonta akár egy kisebb összeg félretétele is.

Cikkünkben erre mutatunk néhány „bankos” példát, az egyre népszerűbb megtakarítási számlákon keresztül.

Több banknál is megjelent már ez a fajta konstrukció: így például az Erste, a K&H és a MagNet Bankoknál is, a legújabb pedig épp a közelmúltban élesedett az OTP Juniorosok számára.

OTP Persely funkció

Az OTP új Persely funkciója a készpénzes világban megszokott, malacperselyhez hasonlítható, csak éppen korszerű, digitális formában. A Perselyeinket elnevezhetjük attól függően, mire gyűlik benne a pénz, illetve mindegyikhez meghatározhatunk külön célösszeget és dátumot is, ameddig gyűjteni szeretnénk benne. Az OTP internet- és mobilbankban elérhető funkció kitűnő lehetőség a takarékoskodásra, hiszen teljesen rugalmas: a Perselyből az adott cél elérése előtt részösszeget is kivehetünk vagy teljesen kiüríthetjük, illetve a Perselybe történő rendszeres pénzátvezetés összege is bármikor megváltoztatható. Amennyiben a beállított célösszeg, illetve dátum teljesült, ránk van bízva, hogy fel kívánjuk-e használni az összegyűlt összeget, vagy megtartjuk és további pénzösszegeket helyezünk el benne. Sőt, az OTP Bank még díjat sem számít fel a szolgáltatásért.

Erste CélBetét

Az Erste CélBetéttel a felnőtt vagy diák számlatulajdonos célokat jelölhet ki, amelyek mentén takarékoskodhat. Egymással párhuzamosan több ilyen CélBetétje is lehet az ügyfélnek. A konstrukció egyenlegei az internetbankban és a mobilalkalmazásban is látszanak, így könnyű nyomon követni, hogy az egyes pénzügyi célok hogyan állnak éppen. Az Erste CélBetétnél nincs számlavezetési díj és a pénzmozgások is díjmentesek. Ha az ügyfél rendszeresen félre tud tenni, arra külön kamatot is kap.

K&H tervező megtakarítási számla

A K&H tervező megtakarítási számla ugyanúgy alkalmas a megtakarítási célok elkülönítésére, mint az Erste konstrukciója. Legalább 25 ezer forinttal nyitható meg, de a K&H ifjúsági megtakarítási betétszámla bármely korosztályban már 2 000 forinttal is megnyitható. Minden pénzügyi tervhez külön megtakarítási cél hozható létre, ezek segítenek folyamatosan nyomon követni az egyes megtakarítások állását. A megtakarítási célok bármikor létrehozhatók, módosíthatók vagy törölhetők a K&H e-bankban, illetve a célok fontossági sorrendje is bármikor módosítható.

MagNet Bank Apránként Megtakarítási Program

A MagNet Banknál is létezik egy egyedi megtakarítást lehetővé tevő konstrukció, melynél a megtakarításhoz bankkártyás vásárlás utáni kerekítéssel, automatikusan is hozzá lehet tenni, de külön, eseti befizetésre is van mód. Az Apránként Megtakarítási Program nevű konstrukció magától gyűjti a bankkártyás vásárlások 10, 100, vagy 1000 forintra felkerekített értékét, ahogy a számlatulajdonos rendelkezik. A mobilapplikációban még nem, de az internetbankban rögzíthető a gyűjtés célja is. Ha ez a cél veszélybe kerül, mert a számlatulajdonos nem takarékoskodik eléggé, akkor a bank e-mailben küld erről értesítést, amennyiben ezt az opció bejelöli a megtakarító.