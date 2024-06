Joe Biden és Donald Trump csütörtök esti atlantai összecsapása jó eséllyel az amerikai történelem legsorsdöntőbb elnökjelölti vitája lesz – a CNN ezzel a kicsit sem visszafogott szlogennel hirdette meg az eseményt.

Először fordult elő az Egyesült Államok történelmében, hogy egy hivatalban lévő elnök és egy volt elnök nézők milliói előtt csapjon össze egymással, ráadásul a megszokottnál sokkal korábbi időpontban, jóval a pártkonvenciók előtt.

A CNN által rendezett szópárbaj az eddigi legfontosabb momentum volt a fej-fej mellett zajló vetélkedésben, és ez lehetett volna Joe Biden legjobb esélye arra, hogy felvillanyozza a kampányát.

A vitát egy olyan időszakban tartották, amikor sok amerikai polgár szenved a magas árak miatt, legyen szó az élelmiszerről, a bérleti díjakról, a jelzáloghitelekről vagy az új autókról. A szópárbaj az abortuszhoz való jog intenzív országos vitájának kellős közepén bontakozott ki, amelyet a Donald Trump által létrehozott konzervatív többségű legfelsőbb bírósági többség szabadított el. A bevándorlással és a külpolitikával kapcsolatos mély megosztottság is sok feszültséget generál az amerikai társadalomban.

Rengeteg választót taszít a két jelölt kifejezetten magas életkora, hiszen letten együtt már 159 évesek. Biden az esti vitán is egyértelmű jelét adta annak, hogy a kor az nem csupán egy kétjegyű szám.

Feltőnő volt, hogy az elnökjelöltek nem fogtak kezet egymással, amikor a vitapódiumra léptek. Biden és Trump legutóbb 2020-ban találkozott egy vitán, ahol szintén nem fogtak kezet – de ez akkor a koronavírus-protokoll miatt teljesen érthető volt.

Biden azonnal egy szarvashibával indított

Az est első témája a gazdaság helyzete volt. Joe Biden első baklövésére nem is kellett sokat várni, ugyanis azt állította, hogy 15 ezer munkahelyet teremtett, a helyes szám azonban több mint 15 millió. Ez a bakizás azért is kellemetlen, a mostani elnök gazdaságpolitikájában megpróbálta a választók bizalmát visszaszerezni. Donald Trump nem bonyolította túl ezt a kérdéskört:

szerinte a gazdaság helyzetével, valamint a világjárvány kezelésével, amíg ő hivatalban volt „minden jól ment”.

A következő téma az abortuszok kérdésének tagállami hatáskörbe való utalása volt, amely a terhességmegszakítások jogának számos helyen történt radikális visszavágáshoz vezetett. Trump azt mondta, hogy hisz az abortusztilalom esetében bevezetett kivételekben „nemi erőszak, vérfertőzés és az anya életének veszélyeztetettsége esetén”.

Ezek a kivételek állnak annak az ügynek a középpontjában, amelyről az amerikai legfelsőbb bíróság nemrég határozott. Az idahói abortusztilalom értelmében a nők számára orvosi vészhelyzet esetében sem engedélyezett az abortusz, mert ebben az államban kizárólag az anya életének megmentése esetében van kivétel, az egészségégromlásának megakadályozása miatt nem.

Joe Biden viszont arról fejtette ki álláspontját, hogy támogatja a Roe kontra Wade precedens visszaállítását, amely az abortusz jogának ismételt szövetségi garantálását jelentené a gyakorlatban. Ezzel viszont annyi probléma biztosan akad demokrata szempontból, hogy ebben az ügyben az ultrakonzervatív tagokkal feldúsított Legfelsőbb Bíróság az illetékes.

Illegális bevándorlók az elmegyógyintézetből

A 81 éves elnök a bevándorlás kérdésében igyekezett előnyt kicsikarni, ami nem csak a republikánusok körében vált országos prioritássá: „40 százalékkal kevesebb ember jön át illegálisan a határon.” Donald Trump szerint a migránsok „elmegyógyintézetekből” érkeznek illegálisan az Egyesült Államokba. Ezt a meglepő állítását már gyakran hangoztatta a republikánus gyűléseken is, de azokat semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta még alá. Az exelnök azt is kifogásolta, hogy az illegális migránsokat „luxusszállodákban” szállásolják el, míg az amerikai veteránok az utcára kerülnek.

Biden az oka az ukrajnai háborúnak?

Donald Trump egy külpolitikai kérdésre, amely Oroszország ukrajnai inváziójára vonatkozott, így reagált: „Először is, a veteránjaink és katonáink ki nem állhatják ezt a fickót. Nem tudják elviselni őt! Szerintük ő a legrosszabb főparancsnok, már ha így nevezik, aki valaha is volt.”

Ha lenne egy igazi elnökünk, egy olyan elnök, aki tudta, hogy Putyin tiszteli őt, Oroszország soha nem szállta volna meg Ukrajnát

– tette hozzá Trump nyilvánvalóan saját magára gondolva.

Az egykori elnök régóta elismerően nyilatkozik Vlagyimir Putyin orosz elnök keménységéről: „zseniálisnak” és „nagyon okosnak” nevezte Putyin taktikáját a 2022-es ukrajnai invázió során. Joe Biden ennél pontnál visszavágott ellenfelének, aki azzal hencegett, hogy arra kényszeríti az európai szövetségeseket, hogy még több pénzt fektessenek a védelembe.

Ez a fickó ki akar lépni a NATO-ból!

– figyelmeztetett Biden, hozzátéve, hogy ő maga „rávett 50 másik nemzetet”, hogy támogassák Ukrajnát az orosz invázióval szemben.

Donald Trump és Joe Biden Kép: Getty Images , Justin Sullivan

Gázai háború

A gázai véres konfliktus különösen gyenge területe a bideni külpolitikának . Az amerikai felnőtt lakosságnak mindössze 26 százaléka elégedett a kérdés kormányzati kezelésével, ami jóval az elnök általános támogatottsága (39 százalék) alatt van. Ebben a kérdésben viszont Trump sem mutatkozott bátrabbnak, hiszen nem válaszolt közvetlenül arra a kérdésre, hogy támogatná-e egy független palesztin állam létrehozását:

Ezt át kéne gondolnom

– mondta misztikusan a republikánus jelölt.

A személyeskedésben volt a legerősebb a két vitázó

Az AP hírügynökség kommentátora szerint Trump és Biden is mélyen személyeskedett egymás ellen a vitaest során. Donald Trump kétszer is felhozta Joe Biden fiát, Hunter Bident, akit a hónap elején három bűncselekmény miatt is elítéltek.

A jelenlegi elnök eközben kihívója elítélésére hivatkozott, mondván, hogy „szexelt egy pornósztárral”, miközben a felesége terhes volt (amit Trump tagadott), és azt is mondta, hogy Trumpot polgári jogi felelősségre vonták azért, mert „nyilvánosan molesztált egy nőt”.

Magának olyanok az erkölcsi nézetei, mint egy kóbor macskának

– summázta Donald Trump személyiségét Biden.

Ki az alkalmatlanabb jelölt?

Bident arról is kérdezték, hogyan lesz képes az elnökséget bőven 80 éves kora után is ellátni, hiszen emiatt rengetegen aggódnak. Ennél a válaszánál viszont kivágta magát, amelyet természetesen az ellenfelének címzett:

Ez a fickó csak három évvel fiatalabb és sokkal kevésbé alkalmas.

Trump ezzel kapcsolatban azt állította, hogy két kognitív tesztet is kitölött, amelyek „kitűnőek” lettek.

Donald Trumpot kétszer is megkérdezték, hogy elfogadja-e a 2024-es választások eredményét, amelyre csak harmadjára válaszolt, miután a moderátorok nyomás alá helyezték. Azt mondta, hogy elfogadná a választás eredményeit, ha az tisztességesen zajlana.

Trump többször is hangoztatta kampánykörútján idén, hogy a demokraták csalni fognak novemberben, és azt sugallta, hogy minden olyan választás, amelyet nem ő nyer meg, valószínűleg manipulált lesz, és ezt a jellemzést a 2020-as széles körű választási csalásról szóló hamis és többszöröseb megcáfolt állításaira alapozza.