Ez a változás jelentős változást jelentene a Biden-kabinet eddigi Ukrajnával kapcsolatos politikájában, mivel az Egyesült Államok keresi a módját annak, hogy előnyhöz juttassa az ukrán hadsereget Oroszországgal szemben.

A CNN értesülései szerint egyelőre még semmilyen döntés nem született az ügyben és minden erről szóló vita korai. Azonban ha jóváhagynák, akkor valószínűleg még az idei évben hatályba is lépne, ami azt jelentené, hogy az orosz invázió kezdete óta először ismét Ukrajnán belüli amerikai vállalatokkal szerződjön a Pentagon.

Mindez annak fényében érdekes, hogy az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta Joe Biden elnök ahhoz ragaszkodott, hogy minden amerikai, kiváltképp a katonák, maradjanak távol az ukrán frontvonaltól, a Külügyminisztérium pedig nyomatékosan kéri az amerikai állampolgárokat, hogy ne utazzanak Ukrajnába.

Ennek eredményeképpen az amerikaiak által biztosított, a harcokban jelentős károkat szenvedett katonai felszereléseket Lengyelországba, Romániába vagy más NATO-országokba kellett szállítani javításra, ami egy időigényes folyamat.

Ugyan az amerikaiak most is segítik Ukrajnát a rutinszerű karbantartás és a logisztika terén, de csak távolról, videochaten és egyéb rendszereken keresztül, és még ebben a formában is korlátozottan, mivel a rendszereken közvetlenül nem dolgozhatnak.

Azonban miután Oroszország megerősödött a hadszíntéren és az Ukrajnának nyújtott amerikai finanszírozás is megakadt a Kongresszus torkán, a kormányzati tisztviselők elkezdték komolyan újraértékelni a változásokat.

Az ügyről folyó viták egy sor olyan döntést követhetnek, amelyeket az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban hozott meg. Májusban például Ukrajna engedélyt kapott, hogy Oroszországon belül mérjen csapást célpontokra amerikai fegyverekkel, noha ezt az USA korábban elutasította.

A múlt hét során pedig tovább enyhült az ukránokkal folytatott politika azzal, hogy Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó kijelentette, hogy Ukrajna ellecsapást mérhet bárhol az ukrán-orosz határ mentén az amerikai fegyverekkel.