Mint ismert, lelepleztek két személyt, akiket azzal gyanúsítanak Ukrajnában, hogy a magyar hírszerzésnek kémkedtek. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat – SZBU – letartóztatta a kárpátaljai házaspárt, akiket most hazaárulással vádolnak – számolt be a Blikk.

Hangsúlyozták:

életfogytig tartó szabadságvesztés és teljes vagyonelkobzás is várhat rájuk, ha bebizonyosodik a kémkedés gyanúja.

A Blikk információi szerint egy, a kárpátaljai Nagyszőlősön lakó házaspárt gyanúsítanak kémkedéssel.

A férfi korábban határőrként dolgozott, majd leszerelése után – állítólag már 2021-ben – beszervezte őt a magyar hírszerzés. Három év csend után 2024-ben aktiválták, és azóta rendszeresen jelentett az ukrán hadsereg felszereltségéről, katonai mozgásokról, valamint arról is, hogyan viszonyulnak a helyiek a háborúhoz.

Pénzt és egy titkosított telefont is kapott, valamint azt kérték tőle, szervezzen be minél több, jelenleg is az ukrán fegyveres erőknél szolgáló informátort.

A felesége szintén érintett: korábban a katonai rádiófelderítésnél dolgozott, és légvédelmi adatokkal segíthette a magyarokat. A vád szerint külön utasítást is kaptak arra, hogy mérjék fel, hogyan reagálnának a kárpátaljaiak egy esetleges magyar békefenntartó beavatkozásra.

A nyomozók szerint kizárólag magyarul beszéltek, mert azt hitték, nem értik őket. Az ukránok azonban találtak tolmácsot, aki helyesen fordított – ezek alapján vették a házaspárt őrizetbe.