A Kertész utcai piceklub maga jelentette be Facebook-oldalán, hogy május végén végleg bezár. A 2004 óta működő vendéglátóhely üzemeltetői nem részletezték a bezárás okait, annyi azonban kiderül, hogy az erőfeszítéseik ellenére sem tudják azokat a körülményeket megteremteni, amiket a vendégeik megérdemelnének.

Leszögezik ugyanakkor a posztban, hogy a maradék időt szomorkodás helyett ünnepléssel szeretnék tölteni, ennek megfelelően pedig jó néhány eseménynek otthont adnak majd a következő hetekben.

A Vittula a 21 éves működése során számos underground előadónak volt az otthona, ugyanakkor a képzősöknek is ez volt az egyik törzshelye – írja a We Love Budapest. Ráadásul a Budapesten készült Vörös veréb című film forgatása alatt az Oscar-díjas Jennifer Lawrence is bulizott egyet a nagymúltú helyen.

Emellett a Pluto zenekar Klub Vittula című albumának borítóján is megtalálható a punkkocsma bejárata, valamint az együttes egyik klipje is itt játszódik.