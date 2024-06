A magyar ingatlanvásárlók körében is egyre népszerűbb Trieszt különböző részeit idén már ötször kellett fertőtleníteni a dengue-láz miatt. Legutóbb június 9-ről 10-re virradó éjszaka, amikor a Vicolo Salvia és a Via Savi utcák lakosait arról tájékoztatták, hogy otthonuk 200 méteres körzetében hajnali 4 és 10 óra között fertőtlenítenek, ezért

tartsák zárva az ablakokat és az ajtókat,

kapcsolják ki a légkondicionáló berendezéseket,

ne engedjék ki a háziállatokat a szabadba.

A rendkívüli intézkedés oka az volt, hogy ismét felütötte fejét a dengue-láz, amelyet az Ázsiából származó tigrisszúnyog terjeszt.

Az influenzához hasonló, olykor súlyos következményekkel járó trópusi betegség tavaly országszerte 362 alkalommal fordult elő bizonyítottan, bár az esetek tényleges száma magasabb lehetett, mert a megbetegedések 85 százaléka tünetmentes.

Az idén még nagyobb hullám látszik kibontakozni Olaszországban, már június közepéig 259 esetet jegyeztek fel.

A szúnyogcsípés azért is lehet különösen veszélyes, mert a fertőződés nem jelenti a védettség kialakulását, sőt, a második megbetegedés súlyosabb lefolyású is lehet, ugyanakkor a kórokozó nem terjed emberről emberre, ezért is kiemelten fontos a tigrisszúnyogok irtása.

Az n-tv.de német hírportál összeállítása szerint három tényezőnek tulajdonítható a megbetegedések számának emelkedése Olaszországban:

A leggyakoribb, amikor külföldön elkapott fertőzés , főleg Argentínában és Brazíliában terjed a láz, a brazil hatóságok például az idén már több mint 5 millió esetet regisztráltak, ami ötszörös növekedés tavalyhoz képest.

, főleg Argentínában és Brazíliában terjed a láz, a brazil hatóságok például az idén már több mint 5 millió esetet regisztráltak, ami ötszörös növekedés tavalyhoz képest. A második fontos tényező, hogy a tigrisszúnyog Olaszországban is megjelent, így emelkedik a belföldi eredetű fertőződések száma. Tavaly a 362-ből 82 esetet vezettek vissza olaszországi szúnyogcsípésre , és az adott helyszíneken drákói szigorúságú szúnyogirtó fertőtlenítést rendeltek el.

, és az adott helyszíneken drákói szigorúságú szúnyogirtó fertőtlenítést rendeltek el. A harmadik nagy kihívás, hogy ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) mellett egyiptomi tigrisszúnyog (Aedes aegypti) is létezik, amely sokkal hatékonyabb. Az olasz hatóságok ezért minden erővel igyekeznek megakadályozni átterjedésüket az észak-afrikai térségből, külön eljárásrendet dolgoztak ki a rovar őshonos terülteiről érkező hajók és repülők ellenőrzésére és fertőtlenítésére.

Minden azonban nem jelenti azt, hogy át kellene gondolni a nyaralási terveket.

A dengue-láz terjedését nem szabad alábecsülni, és szigorú ellenőrzésre van szükség, de Olaszországban üdülni ugyanolyan biztonságos, mint bárhol máshol

– mondta Fabrizio Enrico Pregliasco a milánói egyetem virológus kutatója a hírportálnak.

Rámutatott, hogy tigrisszúnyog és vele együtt a betegség Európa számos országában megjelent, például Ausztriában, Franciaországban és Németországban.