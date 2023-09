Az 52 éves Ian Price csütörtökön idős édesanyját próbálta meg megvédeni két bully XL kutya támadásától, akik a szomszéd ablakán kiugorva támadtak rájuk az utcán, a szemtanúk szerint délután 15:12-kor a staffordshire-i Stonallban – tudósított róla a The Sun. Bátor járókelők ugyan megpróbáltak közbeavatkozni és letépni róla a fenevadakat, de azok szétmarcangolták a védekező férfit.

A mentőszolgálatot, köztük egy légimentőt is kiküldtek a helyszínre, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. A hatóságok bezárták a tragikus esethez közeli Szent Péter általános iskolát, és a rémült gyerekeket biztonsági okokból egy ideig nem engedték ki onnan.

A rettegés folyamatos: az elmúlt hétvégén Birminghamben egy amerikai bully XL sétáltatás közben elszabadult, majd először egy 11 éves kislányra támadt, később pedig két férfit is megsebesített, akik a gyermek segítségére siettek. Felkavaró felvételen az amerikai bully támadása.

After an American XL Bully dog attacks a terrified 11 year old girl in Birmingham and injures two men coming to her aid, do we now have enough #MondayMotivation to tackle this issue?

Suella Braverman looks into a IK ban on this "lethal" breed. pic.twitter.com/EB50RCchtP