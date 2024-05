Bár az Aréna Mall üzlethelyiségeit sok esetben luxuscikkeket árusító boltok foglalják el, most a figyelem középpontjába mégis a kedden nyitó, olcsó, de minőségi ruhákat értékesítő Primark üzlet került, amely frissen robbant be a magyar piacra. A nyitást megelőző napon körbejárhattuk az üzletet, és a termékek áraira is vetettünk egy pillantást.