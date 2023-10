Orbán Viktor miniszterelnök lehet, hogy többet remél a szlovákiai szövetséges politikai erő, a Robert Fico által vezetett Irány – Szlovák Szociáldemokrácia (Smer-SD) párt győzelmétől, mint amit az valójában tartogathat számára – vélekedik az Economxnak nyilatkozó szakértő.

„Részben indokoltak Orbán azon reményei, hogy új szövetséges léphet a színre akkor, ha Fico kormányt alakíthat. Másrészt viszont látni kell azt is, hogy a lengyelek és az olaszok kapcsán is rendre nagyok voltak a magyar partnerségi várakozások, amelyek végül csak részben teljesültek” – mondta az Economxnak Kollai István, a pozsonyi Comenius Egyetem kutatója.

A szakértő szerint annak hátterében, hogy a magyar kormány kevésbé számíthat a szövetségeseire az Európai Unió elleni verbális csatározásban, egyértelműen az áll, hogy a vita belpolitikai ügyekre vezethető vissza. A külföldi partnerországoknak pedig nem áll érdekükben belefolyni ezekbe.

Az ukrajnai háború az egyetlen külpolitikai tényező a magyar kormány Brüsszellel folytatott vitájában, de valójában ez is belpolitikai indíttatású

– jegyezte meg a kutató.

Az ukrán kérdés természetesen a szlovák kampánynak is az egyik kulcsfontosságú témája volt. Fico azt ígérte, ha rajta múlik, nem kap több szlovák fegyvert Kijev. „Ez egy békés ország, nem küldünk újabb adag muníciót Ukrajnának” – fogalmazott.

Nem véletlen tehát, hogy a The New York Times a következőt írta a szlovák választás előtt:

„A szavazás nemcsak arról fog dönteni, hogy ki kormányozza a kevesebb mint hatmillió lakosú kis közép-európai országot, hanem azt is jelzi majd, hogy az Ukrajna megsegítésével szembeni ellenállás, amely jelenleg leginkább a politikai peremvidékre korlátozódik Európa-szerte, mainstream hozzáállássá válhat-e.”

Kollai István azt is kiemelte, a magyar kormánynak még problémái is lehetnek Ficóval, ha ő kerül a miniszterelnöki posztra. „A magyarországi határ lezárása nála fő programpont volt a migráció miatt. Szeretne a déli határvédelem egyfajta hősévé válni, mint Orbán. Ezt pedig nem lehet másképp, mint hogy végső soron kitol a felvidéki és magyarországi magyarokkal is. Azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy a teljes határellenőrzést nem szeretné visszaállítani, de valamiféle szigorítást mindenképp bevezetne."

Királycsinálók kényére-kedvére alakul a szlovák jövő

A szakértő leszögezte, sem az első helyezett Smer-SD, sem a második helyet megszerző liberális Progresszív Szlovákia (PS) nem vehető biztosra, hogy benne lesz az újonnan megalakuló kormányban. Egy politikai erő helye tekinthető garantáltnak, de legalábbis gyaníthatóan garantáltnak a kabinetben, mégpedig a harmadik helyezetté, ők lehetnek a királycsinálók.

Jelenleg a szociáldemokrata párt (HLAS) kezében vannak a legfontosabb lapok, ők ugyanis centrista pártként mindkét irányban koalícióképesek. A nagy kérdés számukra és a pártvezető Peter Pellegrini számára, hogy az ő politikai túlélésüket hosszú távon mi szolgálja jobban. Két kockázatos út közül kell választaniuk. Fico pártjából váltak ki korábban – oda visszatérni kicsit olyan lenne, mintha a tékozló fiú menne haza, ráadásul félő, hogy a Smer-SD tagjai bármikor hátba döfhetik őket. A másik oldal viszont nagy korrupcióellenes igazságügyi mechnaizmust szeretnének elindítani, amelytől Pellegriniék is tartanak. Egyfajta amnesztiát kérnének, az azonban tisztázatlan, hogy ezt milyen jogi és politikai keretek között kaphatnák meg

– magyarázta Kollai István. Hozzátette, az sem elképzelhetetlen, hogy végül a HLAS olyan ügyesen keveri a lapokat, hogy elérik, Pellegrini legyen a következő miniszterelnök.

Szorult gazdasági helyzet

Egy dolog mindenesetre biztos: bárki is kerüljön a kormányrúdhoz, gazdasági szempontból nem lesz könnyű helyzetben.

„Szlovákia elkezdett a térségbeli országokhoz képest lemaradni, a makrogazdasági adatok nem jók, gatyába kell rázni az államháztartást, az uniós pénzeket sem használják fel túl hatékonyan. Bárki kerül is oda, hogy kormányozzon, komoly nehézségekre és népszerűségvesztésre is számíthat”

– mondta a szakértő.