Alig jutott szóhoz a tetemes kocsmai számlája láttán egy férfi, pedig mindössze négy tételt rendelt az étlapról.

A walesi Leigh Keystone a közösségi médiában osztotta meg a számláját, hogy megkérdezze a felhasználókat, normális-e az, hogy ennyi pénzt kell fizetni ilyen kevésért.

Az X-en közzétett felvételen az látszik, hogy Leigh két sajtos szendvicset rendelt sült krumplival, valamint két üdítőt.

A teljes költség azonban minden szolgáltatási díj nélkül 32,5 font (valamivel több mint 15 ezer forint) volt.

Don't eat in pubs much:

Pint of coke: £4

Half of coke: £3.60

Two cheese sandwiches: £19-90



Is this normal for a bog standard pub?



The wife has said if I mention that a half of coke was £3.60 again, she'll leave me!! pic.twitter.com/BkOpezcPYH