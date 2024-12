Világszerte a leggyakoribb rákos megbetegedések a mell-, a tüdő-, a vastag- és végbél-, valamint a prosztatarák, amelyeknek mintegy egyharmadát a dohányzás, a magas testtömegindex, az alkoholfogyasztás, az alacsony gyümölcs- és zöldségfogyasztás, illetve a fizikai aktivitás hiánya is kiválthatja. Természetesen ott van még a légszennyezés is, mint fontos kockázati tényező, ám még bőven tovább sorolhatnánk a háttérben meghúzódó alattomos, vagy éppen nyilvánvaló okokat - olvasható a WHO honlapján.

A 2020-as felmérés alapját képező 10 milliós halálozás az alábbiak szerint oszlik meg:

Mellrák (2,26 millió eset)

tüdő (2,21 millió eset)

vastagbél és végbél (1,93 millió eset)

prosztata (1,41 millió eset)

bőr (nem melanoma) (1,20 millió eset)

gyomor (1,09 millió eset).

A leggyakoribb rákos megbetegedések azonban országonként eltérőek. Egy 2022-es WHO által készített felmérés szerint a világon 82 országban a leggyakoribb a mellrák. Ide sorolható például Franciaország, Németország, Olaszország, Ausztria, Görögország, Argentína, Ausztrália, Kanada, illetve az Egyesült Államok - olvasható az alábbi Reddit posztban:

A második leggyakoribb rákos megbetegedés a prosztatarák, amely Brazíliában, Chilében, Norvégiában, Finnországban, Svédországban, illetve Írországban a leginkább jellemző.

A harmadik helyen a méhnyakrák szerepel, amely Bolíviában és az afrikai országokban Madagaszkáron, Tanzániában, illetve a Kongói Demokratikus Köztársaságban szedi leginkább áldozatait.

19 országban, és ezzel a negyedik helyen a tüdőrák szerepel, amely hazánkban is a vezető rákos megbetegedést okozza. Ide sorolható még azonban Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Lengyelország, illetve Kína is.

Ötödik helyen, 16 országgal a végbélrák szerepel, amely leginkább Oroszországban, Spanyolországban, Portugáliában, Japánban, Bulgáriában, Romániában, Ukrajnában felelős a rákos megbetegedéseken alapuló halálesetekért.

Fontos megemlíteni, hogy a rákos megbetegedések sok esetben gyógyíthatóak, amennyiben időben felismerik és hatékonyan kezelik.