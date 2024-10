A pandémia lecsendesedésével 2023-ban már nem a Covid-19, hanem a tuberkulózis (tbc) okozta a legtöbb halálesetet a fertőző megbetegedések közül – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A WHO becslései szerint tavaly 10,8 millióan betegedtek meg tbc-vel, közülük pedig 8,2 millióan kaptak hiteles orvosi diagnózist, magyarán ennyi ember előtt nyílt meg a lehetőség a megfelelő kezelésre. Mint azt a Reuters hírügynökség írja a szervezet jelentése alapján, a tbc okozta halálesetek száma ugyan a 2022-ben feljegyzett 1,32 millióról valamelyest csökkent, de a 2023-ban regisztrált 1,25 millió áldozat így is magasabb, mint bármely más fertőző betegség esetén. E terhek túlnyomórészt az alacsony és közepes jövedelmű országok népességére nehezednek, mivel a megbetegedések 98 százalékát ezekben regisztrálják.

A friss adatok arra utalnak, hogy egyelőre nagyon távoli a WHO azon célkitűzése, amely a tbc eradikációjára irányul. A nehézségek többségében a terület alulfinanszírozottságára vezethetők vissza.

Felháborító a tény, hogy a tbc még mindig rengeteg embert megbetegít és megöl, miközben meglennének az eszközök a megelőzésére, felismerésére és kezelésére egyaránt

– hangsúlyozta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

A tuberkulózis, avagy a gümőkór egy bakteriális fertőzés okozta betegség, amelyért a Mycobacterium tuberculosis nevű kórokozó a felelős – írja a hazipatika.com. A cseppfertőzéssel terjedő fertőzés elsősorban a tüdőt támadja meg, de más szervek, például a gerinc, az agy és a vesék működését is károsíthatja. Időben felismerve a tbc gyógyítható, illetve többféle gyógyszer is elérhető rá. Ezenkívül a súlyos lefolyású megbetegedés megelőzésére védőoltást is kifejlesztettek több évtizeddel ezelőtt. Ez a BCG-oltás, amelyet Magyarországon a csecsemők a kötelező gyermekkori oltások részeként kapnak meg.