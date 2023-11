A hét közepén egy moszkvai gyerekkórházi osztályon tett látogatást az orosz elnök, Vlagyimir Putyin, ahol daganatos és immunológiai betegségekkel küzdő gyerekeket kezelnek.

Ugyanakkor nem mindenki élvezte a látogatást a kis betegek közül, sőt, egyikük véleményét meglehetősen kendőzetlenül fejtette ki.

Fel is került az internetre egy felvétel, amely rögzítette egy Vadim nevű kisfiú reakcióját, aki Putyin elnök láttán inkább a paplan alá bújik, minthogy beszélgetnie kelljen az orosz elnökkel.

Édesanyja próbálta jobb belátásra téríteni a kisfiút, hogy ne féljen, azonban Vadim hajthatatlan volt: anyukája unszolására is inkább az elbújást választotta.

The boy Vadim hid under a blanket when Putin entered the ward and flatly refused to talk to him. His mother threatened the young oppositionist that she would deprive the boy of his phone for two days.



It's good that Putin didn't kiss the boy on the stomach this time. pic.twitter.com/elxBvnOG1z