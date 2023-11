Krasznojarszkban és Omszkban a könyvtárak is sajátos korlátozásokat vezettek be a külföldi ügynökökkel szemben, ugyanis az ő könyveiket már csak azoknak az olvasóknak adják ki, akik az olvasójegyük mellett bemutatják az útlevelüket is – írja helyi forrásokra hivatkozva a Lettországban működő független orosz portál, a Meduza.

Krasznojarszkban az új rendelkezés a városi és a regionális fennhatóságú könyvtárakra vonatkozik: a külföldi ügynöknek nyilvánított szerzők írásait eleve megkülönböztetik, többek között azzal, hogy 18+ felirattal látják el azokat – közölte a regionális kulturális minisztérium.

Az útlevél bemutatásának intézménye nem újdonság az Ukrajnát tavaly februárban megtámadó országban: az oroszországi könyvesboltokban él egy ideje az egyes megbélyegzett irodalmakkal kapcsolatos korlátozott hozzáférés.

Ez még nem tiltás, de nyilvánvaló megbélyegzés

Omszkban szintén csak útlevéllel adják oda az olvasóknak külföldi ügynökök által írt műveket, a 18+ korhatárra hivatkozva.

Fontos tisztázni, hogy ezeknek az íróknak a könyvei hivatalosan nem számítanak tiltottnak Oroszországban, azonban minden kiadványon szerepel a figyelmeztetés, hogy a szerző nem akárki: egy külföldi ügynök.

Közéjük tartozik például a hazánkban is népszerű posztapokaliptikus Metro trilógia szerzője Dmitrij Gluhovszkij, aki nyíltan kritizálta az orosz vezetést, miután Vlagyimir Putyin szavaival élve, Oroszország különleges katonai hadműveletet indítottak Ukrajna ellen.