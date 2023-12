A Politico birtokába jutott bírósági dokumentumból kiderült, hogy idén januárban a Pfizer és a BioNTech is jogi eljárást kezdeményezett a magyar kormány ellen a Covid-19 vakcina szállítása miatt.

Az ügyirat szerint az eljárás 3 millió adag Pfizer/BioNTech vakcina, tehát mintegy 60 millió euró (22,86 milliárd forint) kifizetése ügyében folyik. Magyarország 2022 novemberében az ukrajnai háborúra hivatkozva tájékoztatta a gyógyszergyártót arról, hogy nem szándékozik fizetni.

A Pfizer Magyarországgal folytatott vitája hasonló a cég Lengyelországgal szemben indított peréhez. A perek mindkét ország ellen a szerződésekben foglalt vakcinaadagok átvételének és kifizetésének megtagadása miatt indultak.

A lengyel jogvita 60 millió adag vakcina szállítására vonatkozik, amelyet az ország 2022 áprilisában megtagadott. Varsó azt állítja, hogy az ukrajnai konfliktus miatti menekültáradat megterhelte a költségvetésüket. A Pfizer nem sokkal a lengyel választások után jelentette be, hogy jogi lépéseket tett a lengyel kormány ellen mintegy 1,2 milliárd euró értékű bevétel elmaradása miatt.

A Pfizer szóvivője megerősítette, hogy az ügyben tárgyalások folynak a magyar kormánnyal. Az ügy a márciusi első tárgyalás óta nem haladt előre. Kedden a brüsszeli elsőfokú bíróság tárgyalta a Pfizer Lengyelország elleni keresetét. Egyelőre mindkét fél megállapodott a tárgyalás elhalasztásában.

Egyre több a pereskedés a vakcinabeszerzések miatt

A két ügy a vakcinabeszerzéssel kapcsolatos jogi eljárások egyre növekvő számát gyarapítja. Romániában az ügyészek Florin Citu volt miniszterelnök és két korábbi egészségügyi miniszter mentelmi jogának felfüggesztését kérik, azt állítva hogy az oltóanyagok túlvásárlásával több mint egymilliárd eurós kárt okoztak az államnak.

Frédéric Baldan belga lobbista büntetőeljárást indított az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen, az Európai Unió legnagyobb, 1,1 milliárd adag vakcinára vonatkozó szerződés közvetítésében való állítólagos szerepe miatt. Emellett a The New York Times is beperelte a Bizottságot, amiért az megtagadta a von der Leyennel készített, 2021. áprilisi interjúban említett, az oltóanyag-vásárlásokról szóló üzenetek nyilvánosságra hozatalát.

Az Európai Ügyészség, az EU pénzügyi bűnözést felügyelő szerve, tavaly októberben szűkszavú sajtóközleményben jelentette be, hogy vizsgálatot indított az oltóanyag-beszerzések ügyében. A közlemény azt nem részletezte, hogy pontosan kik ellen indult nyomozás.