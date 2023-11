Az elmúlt héten a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján 18 900-an fordultak orvoshoz influenzaszerű és 191 ezer fő akut légúti fertőzés tüneteivel - ez derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 46. heti adataiból. Egy héttel korábban 162 ezer betegről tudott az NNGYK. A 191 ezer beteg már majdnem eléri a járványküszöböt. Már múlt héten is megírtuk, hogy százezrek jártak a háziorvosuknál megfázásos tünetekkel.

Az látszik az adatokból, hogy a tiniket és a felnőtteket dönti le a lábáról az influenza leginkább, majd őket követik a kisebb gyerekek és az idősek.

0-14 éves volt a betegek 26,1 százaléka.;

15-34 éves volt a betegek 33,6 százaléka;

35-59 éves volt a betegek 28,4 százaléka;

és 60 év feletti volt a betegek 11,9 százaléka.

Kép: NNGYK

Az 46. héten az akut légúti fertőzések aránya:

0-14 éves volt a betegek 48,2 százaléka;

15-34 éves volt a betegek 24 százaléka;

35-59 éves volt 18,5 százalékuk;

és a 60 év feletti volt a betegek 9,3 százaléka.



Légúti minta 265 betegtől érkezett NNGYK-ba, a koronavírust a betegek 22,6 százalékán azonosították. Halmozódó megbetegedést egy Veszprém vármegyei óvodából jelentettek, ahol 85 főből 24 betegedtek meg, jellemzően lázra, torokfájásra és köhögésre panaszkodtak. A kórházi ápolásra 161 betegnek volt szüksége 13,7 százalékuk (22 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 65,8 százalékuk (106 fő) pedig 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 110 főnél a koronavírus állt betegség hátterében. A COVID-19 fertőzöttek több mint 78 százaléka 60 éves vagy annál idősebb volt.

Ki kaphat ingyenes oltást?

A háziorvosoknál és a foglalkozás-egészségügyben már elérhető 949 ezer adag 3Fluart influenza elleni vakcina a három évesnél idősebbek számára. A 3 éven aluli gyermekek védőoltására háromezer adag Vaxigrip Tetra és ezer adag Fluenz Tetra oltóanyag biztosított. A kockázati csoportba tartozók idén is térítésmentesen megkaphatják az oltást - közölte az NNGYK. A védőoltás különösen javasolt a 60 év felettieknek, krónikus betegeknek, egészségügyi és szociális dolgozóknak, várandósoknak. A tavalyi szezonban 715 ezer fő kapott térítésmentes influenza elleni védőoltást – írta a hatóság.

Van orrspray is

Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke korábban azt mondta: elhúzódó járvány jöhet idén. És elmondta: az orrspray, ami a WHO (Egészségügyi Világszervezet) és az Európai Unió által javasolt vírustörzseket tartalmazza hasonló hatékonysággal bír, mint az injekció formájában adott vakcinák. Kiemelte: sokan azért nem adatják be a védőoltást kisgyermekeiknek, mert sír, fél a tűtől, így számukra ez egy kényelmes lehetőség, hogy mégis védjék a gyereket és a családtagokat is. Az oltás vagy az orrspray azért is fontos, mert az őszi-téli szezonban az influenzavírussal Európa-szerte akár 50 millióan is megbetegedhetnek. Aki nem jogosult ingyenes influenza elleni oltásra, az NNGYK oltópontján vagy a háziorvosoknál nagyjából 3 ezer forintért adathatja be a vakcinát.

Magyarországon a patikákban már harmadik éve elérhető az AstraZeneca által gyártott orrspray, ami szintén egy influenza vakcina, ami élő, gyengített influenza vírust tartalmaz, az ára egyébként 8 ezer forint körül van. A tű nélküli négykomponensű védőoltás a 24 hónapos kort betöltött, de 18 évesnél fiatalabb gyermekek és serdülők részére ajánlott.