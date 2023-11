Kritikusai szerint Orbán Viktor a liberális demokrácia lerombolója, míg a tisztelői szabadságharcosnak, „egyfajta rocksztárnak” tekintik. De a magyar miniszterelnök okos madárhoz hasonlítja magát, aki pávatáncot ad elő, hogy behálózza ellenfeleit anélkül, hogy eltérne saját irányától. Egyszer így jellemezte Orbán saját, EU-val kapcsolatos tárgyalási taktikáját – idézi a Neue Zürcher Zeitung napilap.

A svájci sajtó több más külföldi sajtóorgánumhoz hasonlóan továbbra is azt latolgatja, hogy sikerül-e megmenteni az egységet Ukrajna támogatásában, vagy ezúttal a magyar kormányfő akciója alapjaiban indíthatja el a kontinens ideológiai átrendeződését, megtorpedózva a Brüsszelben felépített Európa-modellt.

Megírtuk: nemzetközi médiahírek szerint Charles Michel, az EU Tanács elnöke hétfőn azért utazott a magyar fővárosba, hogy a Karmelitában Orbán Viktorral folytatott, zárt ajtók mögötti tárgyaláson megmentse Európa egységét.

Arról van szó, hogy tárgyalásokat folytat a magyar miniszterelnökkel a fenntartásairól, és megmenti az EU-t egy „nagy fiaskótól” – mondta egy illetékes a svájci lapnak.

Beválhat a taktikázás Brüsszelben

Azaz a tanácselnök meg akarja akadályozni, hogy a magyar miniszterelnök a decemberi EU-csúcson vétójogot gyakoroljon, és ezzel blokkolja Ukrajna előkészített csatlakozását, illetve az Ursula von der Leyen EU bizottsági elnök által javasolt, 50 milliárd eurós újjáépítési segély odaítélését.

Orbán Viktor érvelése szerint Ukrajna „fényévekre” van az EU-s tagságtól és nem sok esélye van arra, hogy a brüsszeli szándékok szerint legyőzze Oroszországot.

Egyes vélekedések szerint viszont a kormányfő azért blokkolja az európai segélyalapokat Ukrajnának, hogy elérje: a bizottság tegyen engedményeket Magyarország javára a jogállamisági és korrupciós aggályok miatt befagyasztott, 28 milliárd eurós forrás kapcsán.

Orbán Viktor miniszterelnök és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke tárgyal a Karmelita kolostorban 2023. november 27-én Kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI / Fischer Zoltán

Az Euronews arról ír, hogy a felek nem adtak részletes tájékoztatást a budapesti megbeszélésekről, és közös sajtóértekezletet sem tartottak. Egy uniós tisztviselő tájékoztatása szerint Charles Michel „alapos konzultációt” folytatott Orbán Viktorral, míg a tanácselnök az X-en annyit jegyzett meg, hogy az Unió egysége folyamatos erőfeszítéseket kíván, és „ez adja az erejét”.

A Neue Zürcher Zeitung úgy értesült: a brüsszeli diplomaták és tisztségviselők által kemény diónak tartott Orbán taktikája azért járhat sikerrel, mert az EU inkább egyhangú döntéseket hozna Ukrajna javára, míg csak másodlagos problémának tekinti a jogállamiság erózióját hazánkban.

Brüsszelben aggódnak a plakátok miatt is

Charles Michelnek a magyarországi útja során arról is képet kellet kapnia, hogy a frontok ideológiailag mennyire kemények.

Bő egy hete ugyanis a magyaroknál – a jövő júniusi európai parlamenti választások indításaként – egy új nemzeti konzultáció keretében országszerte olyan óriásplakátokat helyeztek ki a köztereken, amelyeken Ursula von der Leyen és Alex Soros, a magyar származású tőzsdemilliárdos, Soros György fia látható, a következő üzenettel: „Ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek!” – idézi fel a Neue Zürcher Zeitung.

Megjegyzik: Budapesten nem látják szívesen von der Leyent, akit négy éve a magyar Fidesz szavazataival választottak meg a bizottság élére. Bennfentesek szerint viszont Orbán Viktor attól is függővé tette az ukrán segélyhez való hozzájárulását, hogy az elnök ne kapjon második ciklust Brüsszelben.

A kampányról a Reuters felidézi: a hasonló óriásplakátok, – amelyeken von der Leyen elődje, Jean-Claude Juncker az idősebb Soros mellett látható, – 2019-ben brüsszeli szemrehányást vontak maguk után.

Kép: AFP / Kisbenedek Attila

Noha Eric Mamer, az Európai Bizottság szóvivője szerint a róla szóló, magyar óriásplakátok láttán az U Bizottság elnökének a szemhéja sem rebbent, a svájci lap elismerte, hogy mégis van emiatt aggodalom. Főként, hogy Orbán Viktor – ilyen-olyan módszerekkel – már többször kényszerítette korrekcióra a brüsszeli döntéshozókat. Azzal is haragot váltott ki, hogy októberben demonstratívan pózolt Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett a pekingi Selyemút-csúcson – fűzte hozzá a zürichi kiadású Tagesanzeiger.

Németország: barátságtalan üdvözlés és kompromisszumkészség

A plakátkampány kapcsán Németországban is vaskos vélemények láttak napvilágot, ahol ennek kapcsán a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) is taglalja Charles Michel tanácselnök budapesti látogatásának hátterét. A tekintélyes német napilap szerint is arról van szó, hogy miközben Orbán Viktort nem nyűgözik le az uniós egységre irányuló felhívások, markáns fellépését a visszatartott EU-s pénzek motiválják.

A FAZ idézi Charles Michel szóvivőjét, aki szerint a magas rangú látogató a decemberi EU-csúcsra való felkészülésről beszélt Orbánnal. A tárgyaláson rész vett Boka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is, aki a 2024 második felére tervezett magyar EU-elnökség előkészítéséért felelős – ő a budapesti szerepjátékban a békéltető szerepet játssza, míg Orbán a kemény szerepet – írja a lap. Hozzátették, hogy Charles Michel figyelmét a repülőtérről érkezve nem kerülte el a plakátkampánnyal képviselt, barátságtalan üdvözlés sem.

A Süddeutsche Zeitung azt is megjegyzi, hogy Brüsszelben olyan megfontolások is ismertek, miszerint az EU Bizottság felszabadítja a befagyasztott források egy részét, ha Budapest feladja ellenállását az Ukrajnának nyújtott további uniós segélyekkel szemben.