A csütörtökön bejelentett eszköz az Operator nevet kapta, és az OpenAI egy olyan „ügynöknek” írja le, amely webes hozzáférés révén feladatokat hajt végre. A programot arra képezték ki, hogy interakcióba lépjen az gombokkal, menükkel, és szöveges mezőkkel, amelyeket az emberek napi szinten használnak a weben – írja a CNBC.

A feladatok elvégzéséhez, ha szükséges, kérdéseket is fel tud tenni, például bejelentkezési információk kapcsán. Persze nincs ok az aggodalomra, a felhasználók bármikor átvehetik az irányítást a képernyő felett.

Az Operator egyelőre csak a ChatGPT Pro felhasználók számára érhető el. A vállalat elmondta, hogy idővel tervezi a Plus, Team és Enterprise felhasználókra való kiterjesztést is, valamint az Operator integrálását a ChatGPT-be. A vállalat kiemelte, jelenleg még több problémával küzdenek a program kapcsán, például a naptárak kezelése és a diavetítések készítése kapcsán.

Jó hírünk van azok számára is, akik a személyes adataikat féltik. Az OpenAI kiemelte, a felhasználók lemondhatnak a vállalat egyes képzési adatgyűjtéseiről, ha kikapcsolják a ChatGPT-ben az „Improve the model for everone” beállítást, ami azt jelenti, hogy az Operatorban lévő adatok nem használják fel a modellek képzéséhez.

A vállalat azt is hozzátette, hogy a felhasználók törölhetik az összes böngészési adatot és kijelentkezhetnek az összes webhelyről „egy kattintással” az adatvédelmi részben.

Az Operator egyik legnagyobb ellenfele jelenleg az Anthropic egy korábbi kiadása, az Amazon hátterű Claude chatbot, amelyet az OpenAI volt kutatási vezetői alapították.

Jelenleg a generatív mesterséges intelligencia piaca, amely magába foglalja az OpenAI-t, az Anthropic-ot, a Google-t, az Amazont, a Microsoftot és a Metát, az előrejelzések szerint egy évtizeden belül meghaladhatja az 1 milliárd dolláros bevételt.