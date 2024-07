Ugyan a kézilabdázók programja már kilenckor elkezdődik, a magyar csapat csak ma este 19 órakor lép pályára.

Csütörtök emellett is a női sportolókról szól majd, mivel az íjászok és a labdarúgók számára is kezdetét veszik a küzdelmek, míg a szerdán induló hetes rögbin már a férfiak helyosztó mérkőzéseire is sor kerül – írja a 24.hu.

A párizsi nyári olimpia -1. napi programja, 07.25-én:

19 órakor a magyar-francia női kézilabda csoportmérkőzésre,

9 órakor női kézilabda csoportmérkőzésekre,

9:30-kor egyéni női íjászat rangsorolóra,

14 órakor férfi rögbi csoportmeccsekre, helyosztókra és negyeddöntőkre,

17 órakor pedig női foci csoportmeccsekre

kerül sor.