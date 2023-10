Az Interactive Investor éves nyugdíjfelméréséből kiderül, hogy majdnem minden harmadik munkaképes brit a tervezettnél hamarabb költi el megtakarításait vagy nyugdíját, hogy lépést tartson a háztartási számlákkal.

A brit felnőttek több mint fele szerint a megélhetési költségek emelkedése a legégetőbb anyagi gondjuk, ezt követi, hogy nincs elég pénzük a mindennapokra, és nem elégséges az időskori megtakarításuk sem.

Ötből ketten azt mondták, hogy a pénz a mentális egészségüket leginkább befolyásoló kérdés, és minden harmadik személyt negatív pénzügyi sokk érte az elmúlt három évben – közölte a 9 ezer ember megkérdezésével készült tanulmányt a Daily Mail, melyből kiderül: az emberek pénzügyeit leggyakrabban a saját vagy családtagjuk betegsége fenyegeti, ezt követi az elbocsátás és a gondozási feladatok.

Az Interactive Investor megállapította, hogy a 66 év alatti felnőttek 58 százaléka kénytelen volt abbahagyni vagy kevesebbet megtakarítani, és majdnem minden negyedik szeretne többet félretenni a nyugdíjra, de nem engedheti meg magának a plusz járulékokat.

Az életszínvonal-válság aláássa a nyugdíjas jövőt. Megfojtja a nyugdíj-megtakarításokat. Arra kényszeríti az embereket, hogy elhalasszák nyugdíjas álmaikat. Sok megtakarító aggódva tekint a megtakarításaira, hogy elég lesz-e az. A legtöbbünket valamilyen módon érint

– mondja Alice Guy, a tanulmány szerkesztője, aki rámutatott néhány pozitív megállapításra is.

Ezek szerint általánosságban úgy tűnik, hogy az idősebbeket kevésbé érintette az életszínvonal-válság, mint a fiatalabb generációkat. A legtöbben törlesztették a jelzáloghitelüket, sokan tisztességes nyugdíjcélú megtakarításokat halmoztak fel, és mindannyian élvezik a nyugdíjjövedelmük állami nyugdíjelemére vonatkozó háromszoros nyugdíjbiztosítás előnyeit.

Eközben öt felnőttből majdnem négynek van nyugdíja, és ez a szám a teljes munkaidőben dolgozók közül tízből kilencre emelkedik. Alice Guy hozzátette:

Távolról sem generációs harcról van szó, hanem arról, hogy mindannyian ugyanazon az oldalon állunk: sok szülő és nagyszülő hoz áldozatot a következő generáció megsegítésére, és nagyvonalú élő örökséget ad szeretteinek.

A szerencsésebbek esetében a szülők és nagyszülők is tehetnek az egyenlőtlenségek kiegyenlítéséért, de ehhez közpolitikai intézkedésekre is szükség van. Javasolja például, hogy emeljék meg az örökösödési adómentes ajándékozásra vonatkozó évi 3 ezer fontos korlátot, és magasabb tőkenyereségadó-mentességet vezessenek be az ajándékozásra.