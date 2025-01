Legalább tíz embert, köztük két gyermeket ölt meg, majd önmagával is végzett az ámokfutó, aki a montenegrói Cetinjében lövöldözött szerdán – közölte Danilo Saranovic montenegrói belügyminiszter. A rendőrség közlése szerint a 45 éves A.M. egy kávézóban rálőtt néhány emberre, majd elmenekült, de közben még több helyen lövöldözött. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint tíz halottról és négy sebesültről tudnak, a helyi rendőrség szerint viszont nem kizárt, hogy menekülés közben másokat is megölt a férfi.

A belügyminisztérium közölte, hogy a kávézóban az elkövető rokonai, barátai és ismerősei tartózkodtak, őket támadta meg a férfi, az indítékok azonban egyelőre nem ismertek.

A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető ellen, aki, miután bekerítették, fejbe lőtte magát, és kórházba szállítás közben meghalt.

A montenegrói kormány csütörtöktől háromnapos nemzeti gyászt rendelt el.