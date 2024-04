Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Elon Musk várhatóan az április 22-i héten találkozik Narendra Modi indiai miniszterelnökkel Újdelhiben. Két forrás is elárulta a Reutersnek, hogy a milliárdos vállalkozó minden bizonnyal bejelentést tesz az országban történő beruházásról és egy gyárról.

Alig várom, hogy találkozhassak Narendra Modi miniszterelnökkel Indiában!

– írta az X-en közzétett bejegyzésében a közelmúltban Elon Musk, aki éppen akkor látogatna Indiába, április 19-én, amikor az ország közel egymilliárd választópolgár részvételével két hónapig tartó választások elé néz, és Modi szeretne harmadszorra is miniszterelnök lenni.

A választások idejére időzített Tesla-beruházás bejelentése pedig erősítené Modi vállalkozásbarát hitelességét, aki évek óta udvarol a külföldi vállalatoknak, hogy Indiában gyárakat hozzanak létre és munkahelyeket teremtsenek.

Musk és Modi legutóbb júniusban találkozott New Yorkban, és a Tesla hónapokig lobbizott Indiában, hogy csökkentsék az elektromos járművekre kivetett importadót, miközben mérlegelte egy ottani gyár építését. Újdelhi a múlt hónapban fogadta el az új indiai EV-politikát, amely az importadót 100 százalékról 15 százalékra csökkenti egyes modellek esetében, ha a gyártó legalább 500 millió dollárt fektet be és gyárat is létesít az országban.

A Reuters korábban már beszámolt arról, hogy a Tesla tisztviselői várhatóan még ebben a hónapban Indiába látogatnak, hogy helyszíneket nézzenek meg egy gyártóüzem számára, amely mintegy 2 milliárd dolláros beruházást igényelne.

Eközben a Tesla németországi üzemében megkezdte a jobbkormányos autók gyártását is, amelyeket még az idén Indiába exportálnak

– mondták források.

Szakértők szerint a Tesla betörése az indiai piacra azért hozhat fordulatot, mert a fő amerikai és kínai piacokon a lassuló elektromos autók iránti kereslet egybeesik a kínai autógyártók által támasztott verseny erősödésével. A Tesla az első negyedéves kiszállítások csökkenéséről számolt be, ami elmaradt az elemzői becslésektől.

India elektromos gépjármű piaca kicsi, de növekszik, és a helyi autógyártó Tata Motors uralja, ami most megváltozhat. Az EV-k az összes autóeladásnak mindössze 2 százalékát tették ki 2023-ban. Az indiai kormány 2030-ra, ambiciózusan 30 százalékos szintet tűzött ki célul.