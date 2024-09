Az amerikai adminisztráció intézkedést hozott több, az Egyesült Államokban is működő orosz médium ra vonatkozóan, köztük a Ria Novosztyi, a Russia Today, a TV-Novosztyi, a Ruptly és a Sputnik esetében. Tájékoztatást kell adniuk a külügyminisztérium számára minden, az Egyesült Államokban számukra dolgozó munkatársukról.

A washingtoni külügyminisztérium emellett 10 millió dollárt is elérő nyomravezetői díjat ajánlott fel a RaHDit (Russian Angry Hackers Did It) néven ismert hacker-hálózat tagjairól szóló információért.