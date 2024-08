Az ír kormány szerint a világ legnagyobb közösségi médiavállalatai nem lépnek fel elég gyorsan az oldalaikon megtalálható illegális tartalmakkal szemben, ezért egy olyan törvényt terveznek elfogadni, amely komoly pénzbüntetést róna ki az említett cégekre – írja a Euronews.

A javasolt jogszabály értelmében személyesen fogják felelősségre vonni a gyűlöletkeltő és ellenséges tartalmak digitális platformjaikról való eltávolításának késedelméért a közösségi médiavállalatok vezetőit.

A tervezet a következő hónapokban válhat hivatalossá Írországban, amely már most több millió eurós bírságot jelent a vállalatok számára.

A közösségi média oldalaknak muszáj lesz több felelősséget vállalniuk azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi jelenik meg az oldalukon. A törvénybe ütköző üzenetek az általuk biztosított téren sokszor elérhetőek, ráadásul még gyakran profitálnak is belőlük

- mondta az ír hírközlési miniszter.

Az online példák között szerepelnek például, agresszív jelenetek, öngyilkosságot népszerűsítő bejegyzések, valamint pornográf és kiskorúakat célzó szexuális tartalmak. Egyre gyakrabban jelenik meg politikai személyeket, illetve tisztségviselőket célzó online támadások. Többek között az ír minisztereket egy részét is megfenyegették a közelmúltban.

Nem meglepő tehát, hogy a tervezett szigorítás hátterében az ír kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök, Simon Harris ellen irányuló uszító tartalmak állnak, amelyeket a vállalatok több esetben sem tudtak eltávolítani.

Adrian Weckler, az Irish Independent technológiai szakújságírója szerint a nagyvállalatok be fogják tartani az etikai kódexet, főként a pénzbüntetéstől való félelem miatt. Az ír szabályzatot plusz háttért ad az Európai Unióban alkalmazott digitális szolgáltatásokról szóló törvény is, amely nagymértékben befolyásolja a cégek nemzetközi jelenlétét is.

Írországban kiemelkedően magas a politikai támadások száma, főként a X platformján. Az oldal tulajdonosa Elon Musk élesen bírálta az ír gyűlöletbeszéddel kapcsolatos törvényjavaslatot, amelyet állítása szerint meg is fog támadni, ha elfogadnák.

Musk azt is felajánlotta, hogy finanszírozza azoknak az ír állampolgároknak a jogi védelmét, akiket az új jogszabály célkeresztjébe állítanának.