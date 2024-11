Európa-szerte a legtöbb autó az első három évben az értékének közel 50 százalékát veszíti el, a csökkenés azonban a negyedik, ötödik évre lelassul, ám nem szűnik meg. A nyolc-tizedik év körül a járművek már értékük nagy részét teljesen felemésztették, ám ez számos tényezőtől is függ – írja a Euronews.

Az értéktelenedést okozhatja például a futásteljesítmény, az autó állapota, az aktuális kínálat és kereslet, illetve maga a márka és a modell is.

Elektromos autó (EV) esetén azonban további meghatározó tényezők is szerepet játszanak, kezdve az akkumulátorok állapotától, a technológiai fejlődéstől és a kormányzati politikától.

Egy nemrégiben készült olasz tanulmány szerint a nemzeti adópolitikák meghatározzák az értékcsökkenést is, hiszen befolyásolni tudják az autók beszerzési árát és maradványértékét. Egyes országokban pont emiatt, egy Tesla Model 3 akár 8524 euróval is olcsóbb, mint egy Toyota Corolla, míg más országokban akár 6590 euróval is drágább lehet.

A két modell adóterhelése drámaian változott az utóbbi időszakban, 448 eurótól egészen 16 022 euróig terjedt, az adott ország konkrét adó- és ösztönző struktúráitól függően.

Az olyan külső tényezők, mint a gazdasági visszaesés vagy a gyártás lassulása szintén hatással vannak az érték alakulására. A Covid-19 járvány idején például a termelés csökkenése ellátási hiányhoz vezetett, ami növelte a használt autók értékét.

Az elektromos autók ezen kívül más értékcsökkenési görbét is követnek, mint a belső égésű autók.

Kezdetben az elektromos autók gyorsabban értéktelenedtek, elsősorban az akkumulátor-technológia gyors fejlődése miatt. EV-k esetén azonban ma már olyat tényezőket is figyelembe kell venni, mint például az akkumulátorok elöregedése, hiszen annak ellenére, hogy az új elektromos autókra általában nyolc év vagy 160 ezer km garanciát vállalnak a gyártók, az akkumulátorok hosszú élettartamával kapcsolatos aggodalmak továbbra is fennállnak.

A különbségek még mindig érzékelhetőek

A hároméves elektromos járművek 60 ezres kilométeróra állással továbbra is eredeti értékük töredékéért kelnek el az osztrák, német, olasz, spanyol, svájci, vagy éppen az angliai piacokon. Ezzel szemben a hibrid-elektromos járművek sokkal jobb értékmegtartást mutatnak, ami rávilágít a járműpiacon kialakult jelentős kihívásokra.

Az értékcsökkenési nehézségek ellenére a használt EV-k piaca folyamatosan növekszik. Ahogy az akkumulátortechnológia megbízhatóbbá válik, és az elektromos járművekbe vetett közbizalom növekszik, az értékcsökkenési ráták is javulnak, ami versenyképesebbé teszi az elektromos járműveket a használtautó-piacon.

A jövő azonban sok minden tartogat még az elektromos autók számára. Az új benzin- és dízelüzemű autók értékesítésének 2035-ig történő uniós szintű betiltása szintén hatással lesz az elektromos autók viszonteladói értékére.

Összegezve tehát, bár az EV-k gyorsabban értéktelenedtek, mint a belső égésű autók, a különbség várhatóan csökkenni fog, ahogy a használt elektromos autók piaca véglegesen kiforr és a kereslet egyre tovább növekszik.