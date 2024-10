Ritka pillanatoknak lehettek szemtanúi mindazok, akik részt vettek a hétvégén a dél-koreai Yong-inban tartott ralifesztiválon. A versenyt Ázsia két legnagyobb autógyárának vezérei, a Toyota és a Hyundai elnökei szervezték. A kedvükért pedig ellátogatott oda Jay Y. Lee, a Samsung Electronics elnöke és a Hankook & Company elnöke, Hyunbum Cho is - számolt be a rendkívüli eseményről a Bloomberg.

Akio Toyoda, a Toyota Motor vezetője és Euisun Chung, a Hyundai Motor vezetője nemcsak a két cég raliautóit mutatta be, hanem számos jövőbe mutató modellt, köztük hidrogénüzemű járműveket is.

E nagyteljesítményű járművekkel is demonstrálni kívánták, hogy a riválisok összefognak az elektromos járművek térhódításával szemben.

Toyodának és Chungnak egyébként nagy közös szenvedélye az autóversenyzés. Így hát autóba is ültek és közösen száguldottak végig a ralipályán.

A világ első számú és harmadik számú autógyártója egyre élesebb versennyel kerül szembe az az elektromos járműveket gyártók, így a Tesla és a BYD terjeszkedése miatt. Ázsia legnagyobb autógyártói tehát hasonló kihívásokkal és ambíciókkal küzdenek: mindketten a hidrogénüzemű járművek hívei és tovább haladnának a szén-dioxid-semlegesség felé vezető úton.

A mostani fesztivál volt az első alkalom, hogy a két autógyártó óriás közösen szervezett egy rendezvényt, ami további együttműködésre ad lehetőséget. A Toyota kutatási egysége és a Hyundai Boston Dynamics már be is jelentette, hogy közösen tervezik mesterséges intelligenciával rendelkező humanoid robotok kifejlesztését.