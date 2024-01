Az amerikai légierő tisztje, Madison Marsh a 2024-es Miss America. A 22 éves szőke pilóta Coloradót képviselte a floridai Orlandóban rendezett szépségversenyen. Ő az első aktív katona, aki valaha elnyerte ezt a címet.

A CNN információja szerint a fiatal hölgy egyben a Harvard egyetem közpolitikai programjának mesterszakos hallgatója is.

– mondta Marsh a Miss America Instagram-sztoriján keresztül megosztott interjúban, majd hozzátette, hogy ha ő képes volt „egy kisvárosból belépni a szépségversenyek világába, akkor bárki más is képes lehet rá”.

Az amerikai légierő az X-en - korábbi nevén Twitteren - közzétett bejegyzéssel ünnepelte Marsh győzelmét, amelyben "a miénknek" nevezték őt.

Congratulations to our very own #Airman, 2nd Lt. Madison Marsh, aka Miss Colorado — who was just crowned @MissAmerica 2024! Marsh is the first active duty servicemember to ever win the title.#AimHigh pic.twitter.com/3RuDu5CulW