„Amennyiben a jelenlegi helyzet nem változik, akkor üzemanyaghiány alakulhat ki" – ezzel a felütéssel kezdte a pénteki kormányinfót Gyulás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Ukrajna a kőolajszállítás blokkolásával zsarolja Magyarországot és Szlovákiát a békepárti álláspontjuk miatt.

A miniszter szerint szeptemberig megoldást kell találni erre a helyzetre, de mint portálunk is beszámolt róla, egyes szakértői vélemények szerint szélsőséges esetben már augusztusban komoly gondok lehetnek.

Gulyás Gergely úgy látja, Ukrajna lehetetlen helyzetbe hozza Magyarországot, miközben az országuk Magyarországról importálja a legtöbb áramot, valamint rengeteg ukránnak nyújtunk menedéket. Ennek ellenére Magyarország nem fogja zsarolni Ukrajnát, jelentette ki. Keleti szomszédunknak Magyarországon keresztül megy a földgázimportja 10 százaléka és az elektromosáram-import 40 százaléka. Gulyás hangoztatta, Magyarország továbbra is betartja az ukrán–magyar szerződésekben vállaltakat. Ezért fordult a magyar kormány az unió vezetéséhez, emlékeztet az Index.

A levelet köszönik, megkapták...

Olof Gill, az Európai Bizottság illetékes szóvivője Brüsszelben, az uniós végrehajtó testület szokásos napi sajtótájékoztatóján nemrég arról beszélt, nem áll fent probléma sem Magyarország, sem Szlovákia esetében amiatt, hogy Ukrajna kőolajszállítási korlátozást vezetett be az orosz Lukoil cégre. A szóvivő közölte, a kőolajszállítás ukrán korlátozásáról szóló, a magyar és a szlovák kormány részéről küldött levelet Valdis Dombrovskis kereskedelempolitikáért felelős biztos hétfőn megkapta. Az abban foglaltak az Európai Bizottság elemzi, további információt gyűjt, majd amikor minden tény és vonatkozó információ rendelkezésre áll, a testület döntést fog hozni. A bizottság rendelkezésére álló információk szerint a szállítás korlátozásának nincs közvetlen hatása az Európai Unió olajellátására. Nem áll fenn közvetlen probléma a két érintett ország esetében sem, mivel – mint közölte – mindkét országnak 90 napos tartaléka van, az EU szabályozásoknak megfelelően.

Az Európai Bizottság most olyan megoldást keres, amely minden félnek megfelelő. Arra vonatkozóan, hogy a kőolajszállítás ukrán korlátozására válaszul Magyarország egyoldalúan leállíthatja-e Ukrajna számára biztosított elektromosáram-szolgáltatását (Az elektromos áram-szállítással példálózott, mint tudjuk Gulyás is a kormányinfón – a szerk.) az Európai Bizottsággal előzetesen folytatott konzultáció nélkül, a szóvivő azt mondta: egy ilyen esetre vonatkozóan jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő információ.

Mi történik?

Arról már az Economx írt, hogy másfél hete a Lukoil olaja miatt aggódik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a Mol, a magyar kormány, és sokan az autósok közül. Mint ismert, Ukrajna szankcionálta az orosz olajtermelő Lukoilt, blokkolva a hozzáférésüket a Barátság olajvezeték ukrajnai szakaszához. Ez minden közép-európai vevőnek gondot okoz, többek közt a Molnak, amely a százhalombattai és a pozsonyi (Slovnaft) finomítóban is többségében orosz olajból állít elő készterméket. Magyarországon a Dunai Finomítóban még most is kétharmad arányban orosz nyersolajat dolgoznak fel, aminek fele Lukoiltól érkező beszállítás, azaz csak volt, egészen június végéig. Jelenleg valószínűleg valamennyivel kevesebb olaj jön a Barátságon, de nem tudni, hogy mennyivel. Aki szállít: a Rosznyeft és a Tatnyeft. Az ügy, ha olajtechnikai probléma állna csak fenn, könnyen orvosolható lenne: a Lukoilnak a beszállítói kötelezettségét egyszerűen csak át kellene ruháznia egy másik cégre.

Az ügyet azonban átszövi a politika:

a magyar és a szlovák álláspont szerint Ukrajna sérti a 2014-es EU-s társulási szerződést;

veszélyezteti a magyar energiaellátást;

és egy pénteki hír szerint Lantos Csaba energiaügyi miniszter tudomása szerint készült ugyan egy rendelet, amely a Lukoil szankcionálását feloldotta volna, ám az az ukrán elnök nem írta alá.

Üzemanyaghiányról korai lenne beszélni, egyrészt van a Molnak saját készlete, emellett rendelkezésre áll az ország 90 napos átlagfogyasztásnak megfelelő stratégiai olajtartalék, ráadásul a Mol vásárolhat nem orosz olajat és azt be tudja hozni az Adria csővezetéken keresztül, illetve több külföldi olajmezőben van koncessziója, például az azeri ACG-ben, onnan is szállított már Magyarországra a Mol.

Blokkolhatják az olajtranzitot az ukránok, Fico már felemelte a telefont

Közben telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnök Denisz Anatolijovics Smihal ukrán miniszterelnökkel pénteken. A szlovák politikus egy technikai megoldást javasolt Ukrajnának a kőolajszállítások ügyében. Egyes sajtóinformációk szerint a háború sújtotta ország teljesen blokkolná a Magyarország és Szlovákia felé tartó olajtranzitot a Barátság II. vezetéken át. Válaszul az ukránok lépésére már három orosz olajcég is a tengeri kikötők felé kezdte irányítani olajszállítmányukat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy szeptemberig kell megoldást találni a kialakult helyzetre, különben üzemanyaghiány alakulhat ki Magyarországon.

Még van, de mennyi az annyi?

Régiós szinten – mint a KSH kiszámolta – nem állunk rosszul az üzemanyagárakat tekintve. Az EU Weekly Oil Bulletin legfrissebb adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára 610 forint volt, ami 6 forinttal alacsonyabb a szomszédos országok átlagértékénél. A régióban az átlagár 600 forint volt, a magyar ár 1,7 százalékkal, azaz 10 forinttal volt ennél magasabb.

A dízel üzemanyag heti átlagos ára Magyarországon 618 forint volt, ami 19 forinttal, 3,2 százalékkal haladta meg a régiós 599 forintos átlagárat. A szomszédos országokban 619 forint volt a dízel átlagára, a magyar adat 0,2 százalékkal, azaz 1 forinttal volt ennél alacsonyabb.

A 95-ös benzin átlagára Magyarországon 6 forinttal csökkent az előző heti adathoz képest. Ezzel párhuzamosan a régiós átlag is mérséklődött, 6 forinttal. A szomszédos országokban a benzin átlagára 7 forinttal csökkent.

A gázolaj átlagára Magyarországon 5 forinttal csökkent egy hét alatt. A régiós átlagár 5 forinttal, a szomszédos országokban megfigyelt ár pedig 6 forinttal csökkent.

A legfrissebb adatok alapján Magyarországhoz képest a régiós országok közül Ausztriában, Horvátországban, Szerbiában és Szlovákiában volt magasabb a benzin átlagára. Az előző heti adatokhoz képest Szlovákiában csökkent a legnagyobb mértékben, 14 forinttal a benzin ára.

Szombaton ezúttal nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára. A holtankoljak.hu adatai szerint a kutakon jelenleg az árak a következők:

a 95-ös benzin literje 607 forint,

a gázolajé 614 forint.

Emlékezetes, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter július elején hívatta be hivatalába a magyar üzemanyag-kereskedők képviselőit a magas üzemanyagárak miatt.