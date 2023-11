Egy, a nemzetközi szervezetek által eddig elhallgatott, norvégiai tanulmányt kapott fel az osztrák sajtó, amelyben a tudósok kétszáz évre visszamenőleg megállapították, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása még sincs akkora hatással a klímaváltozásra, mint ahogy azt a hivatalosan elfogadott modellek állítják. Vagyis,

a Föld éghajlatát nemigen hatja meg a zöld energiára történő bonyolult és költséges átállás, az inkább egyes érdekköröknek lehet kifizetődő.

Minek az állandó klímahisztéria, ha kiderül, hogy a norvég statisztikai intézetnek igaza van? – veti fel az osztrák sajtó a kérdést annak kapcsán, hogy a Statistics Norway tudósai legújabb, átfogó kutatásukban megállapították: a világszerte tapasztalt, nagy éghajlatváltozások valójában természetes jelenségek következményei, és arra nem sok befolyással van az emberek által generált CO²-kibocsátás.

Ebből az a felismerés is következhet, hogy a jelenleg elfogadott klímamodellek hibásak. Ezért nem meglepő, hogy például Greta Thunberg a Fridays for Future-től, vagy a főleg Németországban, Olaszországban és Ausztriában tevékenykedő Last Generation klímaaktivista csoport, továbbá az ENSZ, az EU, vagy Al Gore amerikai politikus, illetve számos más szervezet nem beszél a norvégok kutatásáról – állapítja meg az Exxpress.at osztrák hírportál csütörtöki cikke.

Megjegyzik: kiderülhet, hogy hiábavaló igyekezet a hihetetlenül drága és rendkívül bonyolult átállás a zöld energiára és az elektromos közlekedésre. Legalábbis a Föld éghajlatát nem érdekelnék ezek a törekvések, amelyek politikai és gazdasági szempontból viszont megterhelik, és megosztják az egyes országokat.

A norvég tudósok szerint tévednek

A szóban forgó tanulmányt a Statistics Norway, Norvégia hivatalos statisztikai intézete készítette el, és abban a kutatók többek között megvizsgálták az elmúlt kétszáz évben mért hőmérsékletingadozások adatait, illetve az ingadozások lehetséges okait.

Ezt követően ellenőrizték, hogy a közös globális éghajlati modellek, például az, amit az ENSZ is képvisel, – és általános érvelésként használja fel az e-mobilitás terjedése mellett – megfelelő magyarázatot adnak-e az éghajlatváltozásokra. Végül pedig megállapították, hogy az ilyen, hivatalos modellek egyáltalán képesek-e pontosan megragadni az üvegházhatású gázok kibocsátásának szerepét a klíma szempontjából.

A norvég kutatók egyértelműen kijelentik:

a nagy hőmérsékletváltozások valójában természetes okokból erednek, nem pedig az ember idézte azokat elő.

A globális éghajlati modellek pedig nem is alkalmasak arra, hogy tudományos megalapozottsággal magyarázzák a szélsőséges időjárási jelenségek kiváltó okait.

Nem rajtunk múlna a klímaapokalipszis

A széleskörű statisztikai tesztekre, és a tudományos elméleti érvelésre alapozott tanulmány szerzői mindenekelőtt kétségbe vonják, hogy a hivatalossá tett klímamodellek képesek különbséget tenni a természetes és az ember által okozott hőmérsékleti változások között. A kutatási eredmények viszont azt támasztják alá, hogy

az üvegházhatású gázok ember által okozott kibocsátása nem tűnik elég erősnek ahhoz, hogy szisztematikus változásokat idézzen elő a hőmérsékletalakulás mintázatában.

Más szóval, elemzésünk azt igazolja, hogy a jelenlegi tudásszint mellett lehetetlennek tűnik meghatározni, hogy a hőmérsékletemelkedés mekkora része tulajdonítható a CO²-kibocsátásnak – fogalmaznak a norvég tudósok, akik szerint, ha valóban bekövetkezik a klímaapokalipszis, akkor az nem bizonyítható, hogy az emberek okozzák.

Az osztrák lap megjegyzi, hogy a nemzetközi szervezetek eddig semmilyen módon nem reagáltak a norvégiai tanulmányra, holott a közvéleménynek minden oka megvan arra, hogy érdeklődjön az új megállapítások iránt, főként, hogy annak politikai következményei is lehetnek.

WHO: megkérdőjelezett törekvések

Már csak amiatt is, mert mintegy kétszáz orvosszakmai folyóiratban jelent meg világszerte az a felhívás, amely szerint az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) is meg kell akadályoznia a klímakrízist úgy, hogy azt „globális egészségügyi vészhelyzetnek” minősíti. A klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése ugyanis káros hatással van az emberek egészségére, ezért ezeket veszélyes hiba különálló kockázatokként kezelni.

A szerzők szerint „itt az ideje, hogy az éghajlati és természeti vészhelyzetet oszthatatlan egészségügyi vészhelyzetként kezeljük” – áll a Handesblatt által idézett felhívásban, ami mögött a német sajtó szerint nem más áll, mint maga a WHO.

Ennek hátterében pedig az lehet, hogy a WHO nemzetközi járványügyi megállapodása és az ennek nyomán tervezett, szigorúbb egészségügyi szabályozás tervei már demokratikus többségi döntések nélkül is jelentős hatalomnövekedést eredményezhetnek a világszervezetnek. Ezzel szemben pedig több WHO-tagállamban ellenállás van, olyannyira, hogy például Bécsben is tüntetéseket hirdettek ez ellen.

A szervezet felülvizsgáló bizottsága egyebek mellett azt kifogásolja, hogy a WHO a globálisan tervezett intézkedéseivel a kormányok szuverén állami döntései fölé helyezkedne. Ezzel arra törekszik, hogy az egyes tagállamokban önkényesen meghatározza a lakhatás, a közlekedés, a mezőgazdaság és az ipar feltételeit, mondván, hogy ezek fontosak a klímaváltozás és így a globális egészség szempontjából.