Spanyol és brit kutatók gázolajat és bioüzemanyagot vegyítettek, hogy olyan üzemanyagot állítsanak elő, ami környezetbarát, miközben a motor teljesítményére sincs rossz hatással.

A Malagai Egyetem és a Birminghami Egyetem kutatói arra keresték a választ, hogy miként lehet csökkenteni a járművek károsanyag-kibocsátását a motor teljesítményének negatív befolyásolása nélkül – írja a hvg.hu.

A kísérlet eredményét a ScienceDirect című tudományos folyóiratban közölték.

AZ ÚJ ÜZEMANYAGGAL AZ AUTÓK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT KOROM MENNYISÉGE 90 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENT.

A kutatók szerint mindez olyan, nem kőolajra építő üzemanyagok kifejlesztéséhez vezethet, amelyek jelentősen csökkenthetik a járművek károsanyag-kibocsátását, miközben a motor teljesítménye nem csökken.

Francisco Javier Martos, a Malagai Egyetem tudósa szerint azért is fontos a koromkibocsátás csökkentése, mert az nemcsak a globális felmelegedést erősíti, de az ember és az állat egészségére is káros hatással van, mivel azt könnyen be lehet lélegezni. Csapatával azt szeretné elérni, hogy a jövőben kereskedelmi forgalomban is kapni lehessen a laboratóriumokban előállított üzemanyagot.