Az Egyesület szerint el kell érni, hogy a ruhaneműekre is kiterjesszék a biszfenoltartalom-korlátozást. A szervezet vizsgálatot végzett a ToxFree LIFE For All nemzetközi projekt részeként, amely a ruhaneműkben veszélyes, hormonkárosító biszfenol vegyületeket mutatott ki.

A közleményükben ismertetik, hogy a biszfenol vegyületcsalád az egyik legnagyobb mennyiségben gyártott vegyszer a világon. Leggyakrabban a polikarbonát műanyagok, valamint a gyanták összetevőjeként fordul elő, de alkalmazzák adalékanyagként is.

A biszfenol bizonyítottan már egészen alacsony dózisban is felboríthatja a hormonrendszer működését, amivel károsan befolyásolhatja a sejtregenerálódást, a növekedést, az energiaszintet, valamint a magzati fejlődést.

Ugyanakkor a biszfenolokat színrögzítőként is alkalmazzák a textíliákban, a műszálas poliamid textilek 80 százaléka kap színtartósító kezelést, hasonlóképpen a spandex és az elasztán termékek. Kiemelik, a színtartósító keverékek tartalmaznak biszfenol S-t és biszfenol F-et, amelyek a termékekben maradványként elkerülhetetlenül jelen vannak.

Az egyesület kutatásai során alsóneműkben mérték fel a biszfenoltartalmat, és 166 féle alsóneműt teszteltek, melyekből 100 Magyarországon is könnyen elérhető.

Az eredmények alapján a tesztelt ruhadarabok 30 százaléka tartalmazott biszfenolokat és az összes minta 10 százaléka mutatott az emberi egészség védelmére meghatározott maximális mennyiséget bőven meghaladó biszfenol tartalmat.

Ebből a nőknek szánt termékek 17 százaléka tartalmazott nagy mennyiségű biszfenolt.

A közleményben megállapítják: ezek az alsóneműk túlnyomórészt szintetikus anyagból készültek, eszerint a műszálas alsóneműk növelik a biszfenolnak való kitettség kockázatát, a gyártó vagy a vásárlás helyétől és a ruhanemű színétől függetlenül.