Egyre gyakoribb, hogy a férfiak stylistet fogadnak maguk mellé. Erre pedig ráadásul nem is sajnálják a pénzt, mivel számukra ez nem csupán arról szól, hogy normálisan felöltöztetik őket, hanem arról is, hogy önbizalmat merítenek.

A styling-ot sokáig a hírességek eszközének gondolták, mára azonban a hétköznapi férfiak körében is egyre szélesebb körben alkalmazzák őket. A Business Insidernek nyilatkozó két szakértő szerint mindez koronavírus-járványhoz vezethető vissza. A pandémia ugyanis lehetőséget adott a férfiaknak arra, hogy megszabaduljanak a kötöttségeiktől és egyedibb módon mutassák be magukat.

A lapnak nyilatkozó szakértők, Maiya Simone és Turner Allen szerint meglepő módon még tehetősebb karrierrel és életmóddal rendelkező férfiak egy jelentős része továbbra is a fast fashion márkákból építi a ruhatárát.

Emiatt pedig sokuk úgy látja, hogy a ruhatárjuk tele van ideiglenesen trendi és igen rossz minőségű ruhadarabokkal.

Rendszeresen előforduló hiba elmondásuk szerint az is, hogy megrekednek az edzőtermi és a munkahelyi stílus között. Mindezek a problémák pedig a kor előrehaladtával különösen elterjedtté válnak.

Többet ésszel, mint trenddel

Turner Allen szerint főként a harmincas férfiak szembesülnek ezzel, miután rájönnek, hogy az új és trendi dolgoknak már más a célcsoportja. Ilyen jöhet képbe a stylist.

De mit is kínálnak a hozzáértők és mennyiért? A lapnak nyilatkozó szakértők egyikének a legolcsóbb szolgáltatása 5 ezer dollárnál, azaz durván 1,78 millió forintnál kezdődik. A szolgáltatás részeként a stylist, miután persze kielemezte rajtunk a tökéletes stílust, bevásárol nekünk a legjobb ruhákból.

Simone elmondása szerint a folyamat nagyjából két hetet vesz igénybe, ami után ismét találkozik az ügyfelekkel, hogy azok a választékot megnézhessék és megtanulni a ruhadarabokat megfelelően összeilleszteni.

Megkerestük, hogy létezik-e hasonló szolgáltatás Magyarországon, és ha igen, milyen árban mozognak. Az egyik budapesti stílustanácsadó stúdió például egészen elképesztő 100 ezer forint körüli összegért egy olyan, nagyságrendileg 420 perces szolgáltatást vállal, amely szín- és stílustanácsadást, közös vásárlást és gardróbtervezést is magában foglal. Ugyanakkor az egyes szolgáltatásokat egyenként, külön-külön is igénybe vehetjük és lehetőség van egy rövidebb, ingyenes konzultációra is.

De ha még ez sem volna elég, olyan stílustervezői szolgáltatásba is belebotlottunk, aki kifejezetten párkeresők számára vállal egy 6 órás tervezést.

Az viszont már sem a Business Insider cikkéből, sem a szolgáltatást vállalók honlapjáról nem derül ki, hogy pontosan hány hétköznapi ember vesz igénybe ilyen szolgáltatást. Hogy ez a szolgáltatás ár-érték arányban mennyire éri meg, annak megítélését olvasóinkra bízzuk.