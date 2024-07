Hazánk uniós soros elnökségének idejére időzítve Magyarország és Törökország pénzügyminisztere egyetértési megállapodást ír alá a tárcaközi együttműködés és a pénzügyi kapcsolatok megerősítése érdekében, amelyről a két miniszter, Varga Mihály, és török kollégája, Mehmet Şimşek árult el néhány részletet.

Varga Mihály többek között kiemelte, Törökország fontos stratégiai partner, és a ma aláírt megállapodás alapját az adta, hogy 2010 óta az országba áramló magyar export a másfélszeresére, a kereskedelmi forgalom a duplájára nőtt. Törökország hazánk huszadik legnagyobb gazdasági partnere, a kétoldalú kereskedelmi mérleg értéke elérte a 4,2 milliárd dollárt.

Több mint száz török cég működik hazánkban, az áruszállítástól a vegyiparig

– közölte.

Varga Mihály bejelentette azt is, hogy az idei közös kulturális évad után, jövőre megszervezésre kerül a magyar-török tudományos és innovációs év, amelynek a digitalizáció, az AI, valamint az ösztöndíj- és csereprogram lesz a kiemelt területe.

Kép: Economx.hu

Megállapodás jött létre a védelmi ipar területén is, egy közös török-magyar tudományos-kutató csoportot hoznak még létre idén nyáron a török technológiai minisztériummal karöltve.

Megtudtuk, hogy a Turkish Airlines fontos partnerré válik a Budapest Airport megvétele után a reptér fejlesztésében.

Ezenkívül létrehoznak egy török-magyar vámszakmai csoportot, amelynek célja a vámokkal kapcsolatos kockázatok felülvizsgálata – közölte a pénzügyminiszter.

Varga Mihály arról is beszélt, hogy a magyar uniós elnökség arra is lehetőséget ad, hogy az EU és Törökország közötti az „elavult vámuniót” modernizálja, valamint liberalizálja a vízumrendszert is.

Az energiaiparban is született egy megállapodás;

Törökország fontos szerepet kap a MOL által Azerbajdzsánban kitermelt földgáz hazánkba szállításában.

Ugyanakkor Magyarország lesz az első olyan nem szomszédos ország, amelybe Törökország földgázt exportál majd 2024 második felében (egyébként a Török Áramlaton keresztül tavaly 5,5 milliárd köbméter földgáz érkezett).

Kép: Economx.hu

Mehmet Şimşek bár nem részletezte, de arról beszélt, hogy az államadósság kezelésében és az adópolitikában is született megállapodás, illetve megegyeztek harmadik országokban történő közös beruházásokról is. Örömét fejezte ki, hogy a magyar elnökség révén sikerül feléleszteni a kapcsolatokat Törökország és az Európai Unió között.

Négy fontos területet emelt ki.

Felsőszintű egyeztetések az EU-val, a vámunió modernizációja, vízummentesség, és az Európai Befektetési Bank törökországi visszatérése.

A török külügyminiszter gratulált ahhoz is, hogy július 27-én hazánk tagja lesz a Török Befektetési Alapnak, ezzel szorosabb lesz a viszony a türkállamokkal.