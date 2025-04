Nagy korszakát éli a retró. Magyarországon még a fiatalok is egyedinek tartják például a tárcsás telefonokat, így szívesen dobják fel vele a környezetet – írja a femcafe.hu.

A tárcsás telefonok a mobiltelefonok elterjedésekor tűntek el, pedig Magyarországon is hosszú utat járt be a telefonos kommunikáció, amely a 19. század végétől kezdve fokozatosan vált a mindennapi élet részévé.

Tárcsás telefont fel lehet lelni a piacon, a neten böngészve találtunk 5 ezer forintért és 60 ezerért is, de a készülékek lényege, hogy patinás legyen, azaz a telefon múltja is, használatból adódó hibái, kopásai is értéknövelő lehet.

A tárcsás telefonok világszerte az 1900-as évek elején kezdtek megjelenni, de Magyarországon csak az 1970-es és 1980-as években terjedtek el. Akkor is kiváltságnak számított, ha valakinél végre sikerült beköttetni, az komoly társadalmi státuszt jelentett. Gyakran hónapokig kellett várni a telepítésre, és amikor végre elérkezett a pillanat, a telefonhasználat minden alkalommal eseménnyé vált.

Attól függően, hogy a tárcsás telefon milyen állapotban van, akár 30-40 ezer forintot is érhet egy ilyen készülék.

A vezetékes telefon már kiment a divatból, de még nem nőtte ki a kort, sok cégnél még vonalas telefonon intézhetünk ügyeket, vidéken is sok kisfaluban nincs rendes térerő, ezért támaszkodniuk kell erre a szolgáltatásra. Természetesen a mai telekommunikációs cégek nem is szüntették meg a szolgáltatást, készüléket pedig lehet vásárolni, de igazi vintage telefonokat a pincék mélyén találnuk.