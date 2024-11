Mindössze hat évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy a szállodaüzemeltetők azért versengjenek, hogy megvessék a lábukat a királyságban. Szaúd-Arábia azonban azóta megnyitotta kapuit az idegenforgalom előtt: megkönnyítette a látogatók számára a szükséges vízum megszerzését, lazította a nőkre vonatkozó öltözködési szabályokat, és eltörölte azt a követelményt, hogy a férfiaknak és a nőknek bizonyítaniuk kell rokonságukat, mielőtt egy szállodai szobán osztoznak. Mindez része a királyság azon törekvésének, hogy az évtized végére évente több mint 150 millió turistát csábítson az államba – számolt be a Bloomberg.

Elemzők arra számítanak, hogy a befektetők a következő években országszerte 110 milliárd dollárt fordítanak vendéglátóipari projektekre, a szállodai szobák száma pedig 2030-ra több mint a kétszeresére, 250 ezerre nő.

Úgy tűnik, az intézkedések valóban csalogatóak.

A Hyatt már hat szállodát üzemeltet mintegy 1500 szobával Szaúd-Arábiában. Az elkövetkező években azonban tucatnyi új szálláshely építését tervezi.

A francia Accor, amely már most is a legnagyobb üzemeltető a királyságban, szintén több tucat további szállodában gondolkodik, összesen 26 200 szobára bővítenék jelenlétüket a jelenlegi 17 ezerről.

A Rotana Hotels & Resorts, az Abu Dhabi székhelyű szállodavállalat kilenc ingatlan megnyitását tervezi Szaúd-Arábiában a következő négy évben, amellyel megduplázza a meglévő szobáinak számát.

A királyság abban bízik, hogy a beruházások új külföldi látogatók millióit vonzzák. Emellett sokat várnak a vallási turizmustól is. Évszázadok óta muszlimok milliói özönlenek Mekkába és Medinába, hogy részt vegyenek az általában öt-hat napig tartó vallási zarándoklaton. Ezek

a hívők várhatóan a jövőben is Szaúd-Arábia idegenforgalmi iparának alapját képezik majd, ezért az ország tervezett szállodai szobáinak több mint fele Mekkában és Medinában lesz.

A hívő turisták azonban a zarándoklat befejezése után rövid időn belül távozni szoktak. A kormány most azt reméli, hogy a vallási látogatások végeztével a királyság más részeire is el tudja csalogatni őket.

A beruházások első eredményei már látszanak. A közelmúltbeli fejlesztések nagy része a királyság kevésbé népszerű vagy nehezebben megközelíthető területeinek fejlesztésére irányult, mint például az AlUla közelében található óváros régészeti lelőhelye és az ország északnyugati részén, a Vörös-tenger mentén húzódó érintetlen partszakasz.

A Habitas AlUla például az ország első, külföldieknek szóló luxusüdülőhelye, Sindalah szigetén pedig több ultraluxus szálloda található, amelyeket a Marriott International üzemeltet.

A Marriott új szaúd-arábiai üdülőhelyén, a Vörös-tenger partján fekvő Nujuma fenséges villáiban egy vízre telepített lakosztály privát medencével csúcsidőben akár 5300 dollárba – ez mai árfolyamon közel 2 millió forint – is kerülhet egy éjszaka.

A szaúdi vezetés abban bízik, hogy a turizmus fellendítése révén az ország az évtized végére 1,6 millió munkahelyet teremt. Ennek érdekében a kormány utasította a királyságban terjeszkedni kívánó szállodaüzemeltetőket, hogy bizonyos vendéglátóipari munkaköröket csak saját állampolgáraik tölthetnek be.

A királyság arra is törekszik, hogy megerősítse a nők szerepét az ország munkaerőpiacán, és a női munkaerő részvétele elérje a 40 százalékot. Ezeket az erőfeszítéseket a turizmus fellendítése is segíti.

A kormány lépései részei az ambiciózus Vision 2030 programnak, amelyet Mohammed bin Szalmán trónörökös kezdeményezett, hogy csökkentse a gazdaság olajtól való függését.