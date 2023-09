180 millióról 453 millióra kúszott a Puskás Aréna gyepének gondozása 2019 óta. Emellett a stadion őrzésére, fűtésére és kivilágítására is jócskán költeni kell.

Az uniós közbeszerzési értesítőből kiderült, hogy a „Stadion játékfelülete kiemelkedő érték, a nemzeti stadion jellegéből adódóan jelkép, presztízs értékeket hordoz. Ezt szem előtt tartva mindenkor a rangjához illő állapotban kell tartani” - írta meg az Átlátszó.

A dokumentumban az áll, hogy

a mérkőzések alkalmával minden esetben biztosítani kell az esztétikus megjelenését, vizuálisan is kiemelkedő állapotban kell lennie. A játékot kiemelkedő minőségével kell támogatnia, azaz az UEFA kockázat értékelési minősítés rendszerében nem lehet rosszabb, mint 4-es kategóriájú.

A közbeszerzési eljárást a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. írta ki az idén márciusban.

A felhívásra ezúttal is, egyetlen ajánlat érkezett.

A solymári székhelyű Garden Group Kft. egy 180 millió forintos keretmegállapodást nyert el a feladatokra, most pedig már nettó 453 millió forintért végezheti majd el a munkálatokat. A szerződés egy évre szól, és kétszer meghosszabbítható újabb 12 hónappal.

A cég feladata lesz:

a fűnyírás, az öntözés, a pályaápolás, a tápanyag-utánpótlás, a nyári hőterhelés elleni védelem és a fotovoltaikus lámpák használata is,

adatokat kell szolgáltatnia a műszaki ügyelet részére a pályafűtés beállításaihoz, elő kell készítenie a pályát a labdarúgó mérkőzésekhez (pl. kapuk, háló, szögletzászlók kihelyezése, kispad-ülések előkészítése stb.),

a mérkőzés után gondoskodnia kell a gyep megtisztításáról, a felület károsodásának felméréséről, és a felületi hiányok eltüntetéséről is,

az egyéb rendezvények előkészítése, és a helyreállítás.

A pályán végzett munkákról a vállalkozásnak havi jelentést kell írnia.

A pálya állapotának, minőségének folyamatos megőrzése elsődleges szempont.

A grassmaster rendszerű pályafedést, amennyiben nem elégíti ki a műszaki leírásban részletezettek szerinti minőségi követelményeket, (pl. a borítást károsító egyéb rendezvények után) cserélni kell.

Az élőfüves részeket évenként le kell marni és újra kell vetni

– olvasható a leírásban.

A nyertes céget, a 31 fős Garden Group Kft.-t 2011-ben alapították, tulajdonosa Kárpáti Gábor és Orosz Jácint. A főként zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozás éves bevétele tavaly 3,1 milliárd forint volt. Az adózott bevétel 168 millióról öt év alatt 450 millióra nőtt. A honlapján található információk szerint a kft. eddig közel 40 pályát épített vagy újított fel Magyarországon, és jó részüknek a folyamatos fenntartásában is részt vesz. A cégnek Romániában, Sepsiszentgyörgyön is van fióktelepe a Stadion utcában, ahol a városi stadion is található – ez nem azonos azzal, aminek az építését a magyar kormány milliárdokkal támogatta.