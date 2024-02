Példaértékű az a siker, amit az elmúlt néhány évben a mindössze 22 éves Azahriah elért. Amellett, hogy jó pár dala is több tízmilliós megtekintésnél jár a YouTube-on, első magyar előadóként háromszor is megtölti májusban a közel 70 ezer férőhelyes Puskás Arénát.

Nem meglepő, hogy az énekes egy-egy koncertért magas összegeket kér el, amit a Blikk információi szerint komolyabb egyezkedés nélkül meg is adnak neki, hiszen garantált a telt ház. Tavaly keringett egy lista az interneten, amely szerint

a fiatal előadó 6,3 millió forintot kér egy másfél órás koncertért, ám a telt házas Puskás-bulik ezt a tarifát is megdobhatták, sőt, bizonyos esetben Azahriah jobban jöhet ki, ha a jegybevétel alapján szabja meg fellépti díját, így ugyanis akár súlyos tízmilliókkal is számolhat.

Az egyik idei koncertjének szervezője megsúgta a Blikknek, milyen anyagi feltételeket szabott neki a népszerű előadó és menedzsmentje.

Azahriah megteheti, hogy nagy összegeket kér el

A szervező szerint nem fix árat kért, hanem a jegybevételekből befolyt összeg 75 százalékát, ami nem kis összeg, de a szervezőknek ő minden pénzt megér, ugyanis kevés helyen lép fel és mindenki őt akarja.

Tabár Zoltán, a KoncertBooking tulajdonosa a Blikknek kifejtette, hogy a hazai előadók kétféle üzleti modellt követnek ebben a kérdésben. A jellemzőbb, hogy fix árat mondanak, amibe a produkció minden költsége bele van kalkulálva. A másik az, ami ebben az esetben is fennáll: a költségek levonása utáni jegybevételen való osztozkodás. Fontos kiemelni, hogy ebből az összegből nagyjából 10 százalék azonnal levonódik a járulékos költségek miatt (jegyértékesítés, szerzői jogdíjak) – magyarázta a szakember, aki szerint Azahriah reálisan lőtte be a már említett esetben a gázsiját. Elmondása szerint mindenkinek a népszerűségétől függ, mennyit kér és azt meg is adják-e neki. Ez egy kiugró százalékos aránynak mondható, de Azahriah könnyen megteheti ezt is.

Az énekes menedzsmentje azt nyilatkozta, hogy ők nem egységes tarifák és összegek alapján dolgoznak, minden megállapodást egyénileg kötnek meg.

„Nálunk minden egyes előadónál és zenekarnál külön-külön megállapodás van az adott koncertre. Vannak jegybevételes és fix áras koncertek is. Előfordul, hogy kisebb fesztivált kevesebbért is vállalunk, mert egyéb előny származik belőle, és vannak olyan helyszínek, ahová jóval drágábban megyünk. Ez Azahriah esetében is igaz, de ő idén Magyarországon nagyon kevés fellépést vállal, amiket már le is kötöttünk. Ezért hiába keres bárki is, tripla gázsiért sem kötünk le újabb fellépést itthon 2024-re” – fogalmazott Tóth Gergely, a Supermanagement társalapítója.

Az eddig meghirdetett koncertek alapján nálunk Azariah idén összesen tízszer lép majd színpadra: ebből háromszor a Puskás Arénában, a legnagyobb magyar fesztiválokon, illetve a siófoki Plázson.